Il campione mondiale di freccette svela quanto guadagna: "Guardo il mio conto in banca e sto bene" Il campione del mondo in carica nelle freccette è il 29enne inglese Luke "Cool Hand" Humphries. Solamente nel 2018 lavorava come operaio, oggi ha un patrimonio stimato in oltre 3 milioni: "Soldi facili, ancor prima di fare le gare. Adesso posso dire di non avere più pressioni economiche"

L'annuale spettacolo di freccette di fine anno è ormai in pieno svolgimento all'Alexandra Palace, con giocatori del calibro di Luke Humphries, Peter Wright, Gerwyn Price e, ovviamente, Luke Humphries che si sono assicurati un passaggio sicuro al terzo turno del World Darts Championship. Che quest'anno mette in palio un montepremi da favola, di oltre 700 mila euro a favore del vincitore. Ma tutti i partecipanti ancor prima di cimentarsi con il bersaglio hanno già le tasche piene di altri migliaia di euro, facilmente guadagnati praticamente senza fare nulla, come ha rivelato il campione in carica del momento che vanta un patrimonio personale di circa 3 milioni di euro. E solamente sei anni fa lavorava come operaio in fabbrica.

L'ascesa di Humphries, da operaio a milionario con le freccette

Luke Humphries si è guadagnato il titolo di giocatore numero 1 al mondo e sta difendendo la propria leadership, ottenuta lo scorso anno dopo aver battuto Luke Littler per 7-4, all'Alexandra Palace nell'attuale campionato iridato di freccette. Scalando in pochissimo tempo tutte le classifiche e imponendosi come uno dei migliori giocatori in assoluto in circolazione a soli 29 anni e in pochissimo tempo: solo nel 2018 Humphries infatti lavorava come operaio in fabbrica prima di scoprire il proprio talento naturale che oggi lo fa conoscere col soprannome di "Luke mano fredda".

Quanto guadagna Humphries: "Soldi facili, ancor prima delle gare"

Nel suo primo trionfo negli ultimi mondiali, il 29enne ha incassato quasi 650 mila euro di premi in denaro, scacciando l'ombra delle ristrettezze e delle difficoltà economiche che lo attanagliavano. "Oggi ho un bel gruzzolo di denaro in banca", ha detto Humphries al podcast Happy Hour di JaackMaate, parlando di quanto sta guadagnando nel mondo delle freccette. "Adesso sto bene, ho ben più di sei cifre nel mio conto in banca nel complesso e finalmente posso pensare, ‘Ok, beh, ora non ho più pressioni'".

Il tutto vincendo una marea quasi infinita di tornei (se ne calcolano oltre 20 più uno sconfinato numero di secondi posti), raccontando la marea di soldi che un buon giocatore riesce a guadagnare quasi senza fatica: "Ti pagano circa cinque o diecimila sterline per ogni sponsor, guadagni circa 30/40.000 sterline per mettere il loro sulla tua maglietta" ha rivelato Humphries raccontando le ingenti sponsorizzazioni che hanno fatto delle freccette uno sport sempre più diffuso e virale. "Il tutto ancor prima di aver lanciato una sola freccetta! Questa è comodità, è denaro guadagnato in modo semplicemente stupido…"

Il patrimonio di Humphpries, oltre 3 milioni di euro

Dopo tutto oggi Luke Humphries ha racimolato così tanti soldi giocando a freccette che può vantare un vero e proprio impero economico da fare invidia alle grandi star di altre discipline. Pur mantenendo un profilo bassissimo sulla propria vita personale – a tal punto che si è incertezza anche su quanti figli ha in realtà dalla sua compagna di sempre, Kaykey Jones – si sono fatti i conti in tasca del giovane inglese: solo negli ultimi due anni ha vinto premi in denaro per quasi 2 milioni di euro e il suo patrimonio totale oramai supera i 3 ed è in netta ulteriore espansione tenendo presente che la sua carriera è solamente agli inizi.