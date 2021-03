Kyle Kuzma è il nuovo eroe dei Los Angeles Lakers: è infatti la sua straordinaria prestazione nel quarto periodo contro Indiana che permette ai campioni in carica di uscire dallo Staples Center con un successo di misura ma fondamentale a livello psicologico. Perché per coach Vogel al di là del 105-100 finale c'è poco da salvare: senza Anthony Davis, anche LeBron James non riesce a brillare e ci deve pensare Kuzma a togliere le classiche castagne dal fuoco della crisi, imponendosi sui Pacers nel finale. Così Los Angeles strappa un successo fondamentale in attesa di capire quando tornerà sul parquet Anthony Davis. Tra gli altri risultati, ottime vittorie esterne di Philadelphia che però perde Embiid, Denver di misura su Memphis (102-103), di Miami su Chicago (90-101)

Los Angeles Lakers-Indiana Pacers 105-100

Senza Davis i Lakers faticato ancora una volta, soprattutto in partenza con i Pacers che ne approfittano e mettono in difficoltà il quintetto di Vogel e che si presentano al quarto con un vantaggio di +12 che spinge a pensare che tutto sia oramai deciso. Ma a quel punto scende in campo il talento di Kuzma che dimostra di avere le doti del buon realizzatore: 24 punti totali, di cui 15 negli ultimi 12 minuti di gioco che spingono Los Angeles al +5 decisivo alla sirena. Intanto, si guarda al rientro di Davis: sono già 15 le gare saltate per il problema al polpaccio e per le prossime due settimane sembra che resterà ancora a riposo. L'obiettivo dei Lakers è non forzarlo, cercando di averlo al meglio per i play-off

Washington Wizards-Philadelphia 76ers 101-127

Ottimo successo esterno anche per i 76ers che però pagano altissimo il prezzo per il 101-127 finale sul campo di Washington. A farne le spese è Joel Embiid infortunatosi al ginocchio nel terzo quarto, crollando a terra dopo una schiacciata vincente. Già infortunato in passato allo stesso ginocchio sinistro, nel terzo quarto piomba in modo innaturale sul parquet e si tiene l'arto dolorante tra le mani. Attimi di timore vero negli occhi dei tifosi di Philadelphia e non solo, perché si teme un lungo stop, in attesa degli esami strutturali e della risonanza magnetica cui verrà sottoposto nelle prossime ore.

I risultati della notte NBA