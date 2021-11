Grave lutto per Fabio Basile, morto improvvisamente il fratello Michael: “Ci manchi già tanto” A 31 anni è morto Michael Basile, ex judoka, campione italiano in passato, che aveva ispirato e aiutato il fratello minore Fabio Basile, oro olimpico a Rio 2016.

A cura di Alessio Morra

Improvvisamente è morto a 31 anni Michael Basile, il fratello di Fabio, campione olimpico nel judo a Rio 2016. La notizia è stata data dalla madre, la signora Tiziana, e successivamente anche dal judoka che ha scritto sui social: "Ciao Mike, sangue del mio sangue. Ti ho voluto bene… Mi mancherai tanto". Mentre la madre ha scritto: "Ti abbiamo voluto con tutto il cuore e quando sei arrivato hai riempito la nostra vita di gioia. Eri così piccolo e fragile. E anche da "grande" lo eri: duro fuori e tenero dentro".

Venerdì scorso i familiari avevano chiamato Michael più volte, e le mancate risposte avevano destato grandi preoccupazione. Giunti nell'abitazione del maggiore dei fratelli hanno scoperto che purtroppo Michael Basile era mancato, forse per un arresto cardiaco. L'autopsia dovrà chiarire le causa.

Fabio Basile, noto anche per le partecipazioni ad alcuni reality (come Ballando con le Stelle e il Grande Fratello Vip), ha vinto l'oro alle Olimpiadi del 2016 nel judo, 66 chili, ed ha conquistato una medaglia anche negli Europei. L'atleta piemontese ha disputato anche i Giochi di Tokyo 2020, ma non è riuscito a ottenere il bis. E la passione per il judo l'ha presa proprio da Michael. I due fratelli erano legatissimi. Il colpo è molto duro per tutta la famiglia Basile, Fabio ha postato anche un video in cui lo si vede bambino commosso per Michael che era diventato campione italiano: "Se ce l'ha fatta lui, ce la posso fare anche io". E in quel video si capisce quanto era forte il loro legame, perché si legge prima delle immagini: "Una volta guarito, Fabio può passare i pomeriggi nella palestra in cui Michael, suo fratello maggiore, prende lezioni di judo".