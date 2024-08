video suggerito

Golden Gala 2024 oggi in TV, programma e orari delle finali: Jacobs, Tamberi e gli italiani in gara Venerdì 30 agosto 2024 si terrà il Golden Gala Pietro Mennea allo Stadio Olimpico di Roma ci saranno circa 10 ori olimpici delle Olimpiadi di Parigi 2024 20 azzurri capitanati dal quintetto formato da Tamberi, Jacobs, Diaz, Battocletti e Fabbri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Grande attesa per il Golden Gala Pietro Mennea che si terrà oggi, venerdì 30 agosto 2024, allo Stadio Olimpico di Roma dove ci saranno circa 10 ori olimpici di Parigi 2024 e 20 azzurri capitanati dal quintetto formato da Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Andy Diaz, Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri.

Nell'impianto di Tor di Quinto della Capitale si esibiranno alcuni dei nomi di maggior rilievo nell'atletica mondiale: da Kishane Thompson e Fred Kerley alla statunitense Tara Davis-Woodhall a guidare la lineup romana del salto in lungo femminile fino a Letsile Tebogo (oro nei 200m), Nina Kennedy (oro nel salto con l'asta a Parigi) e Winfred Yavi (record Olimpico nei 3000m siepi alle Olimpiadi).

I biglietti del Golden Gala Pietro Mennea-Powered by IP si possono acquistare online, in tutti i punti vendita autorizzati TicketOne e al botteghino dell’Ex Ostello del Foro Italico (Viale delle Olimpiadi, 61), dalle 10 alle 17 e nel giorno del Golden Gala anche dalle 17 alle 21. I prezzi (ai quali vanno aggiunti diritti di prevendita e commissioni di vendita): Monte Mario Arrivi 40 euro, Distinti Arrivi 25 euro, Monte Mario Partenze 20 euro, Tevere 15 euro, Curva Sud 10 euro, Curva Nord 10 euro. Ci sono riduzioni per gli Under 16 e i tesserati FIDAL.

Il programma del Golden Gala 2024 a Roma, dove vedere le gare in TV

Il programma del Golden Gala Pietro Mennea di Roma, tappa della Diamond League 2024 di atletica. Le gare si possono seguire in diretta tv su Rai Sport HD e sui canali di Sky Sport. In streaming su Rai Play, SkyGo e NOW.

19:30 Lancio del disco uomini

19:48 Salto triplo uomini

20:15 Getto del peso uomini

20:37 Salto con l'asta donne

21:04 400m uomini

21.15 100m hs donne

21:20 Salto in alto uomini

21:24 3000m siepi donne

21:41 Salto in lungo donne

21:44 200m donne

21:55 110m hs (non DL)

22:04 5000m uomini

22:28 400m hs donne

22:37 1500m donne

22:52 100m uomini

Quando corre Jacobs al Golden Gala 2024

Marcell Jacobs scenderà in pista alle ore 22:52 contro campioni di primo livello come il giamaicano Kishane Thompson, argento olimpico, lo statunitense Fred Kerley, bronzo a Parigi e vincitore delle edizioni 2022 e 2023 del Golden Gala, oltre al fenomenale Letsile Tebogo, il portacolori di Botswana e oro a cinque cerchi sui 200 m.

Tamberi nel salto in alto al Golden Gala, quando gareggia

Gimbo Tamberi gareggerà alle ore 21:20 e, dopo la vittoria nell'ultima tappa della Diamond League a Chorzow, se la vedrà con il coreano Woo Sang-hyeok, l’ucraino Ole Doroshchuk, il ceco Jan Stefela e il giamaicano Romaine Beckford. In gara anche l'altro azzurro Stefano Sottile, quarto nella gara olimpica.

Gli italiani in gara al Golden Gala 2024

La lista degli atleti italiani e delle atlete italiane la cui presenza al Golden Gala 2024 è stata annunciata nei giorni scorsi.

Chituru Ali (100m uomini)

Nadia Battocletti (1500m donne)

Roberta Bruni (salto con l'asta donne)

Andy Diaz (salto triplo uomini)

Leonardo Fabbri (getto del peso uomini)

Marcell Jacobs (100m uomini)

Alessio Mannucci (lancio del disco uomini)

Elisa Molinarolo (salto con l'asta donne)

Lorenzo Simonelli (110m hs uomini)

Luca Sito (400m uomini)

Stefano Sottile (salto in alto uomini)

Gianmarco Tamberi (salto in alto uomini)

Zane Weir (getto del peso uomini)