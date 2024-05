Gli allenamenti massacranti dell’Atalanta di Gasperini: 7 contro 7 a tutto campo e duelli sfiancanti

video suggerito

A cura di Gabriele Mento

La chiave tattica per la vittoria nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, è stato il pressing asfissiante con il quale l'Atalanta è riuscita a mandare in totale confusione la squadra di Xabi Alonso. Ma per poter sostenere questo livello di gioco, la squadra di Gasperini si sottopone ad allenamenti massacranti per tutta la stagione.

L'allenamento al servizio del gioco dell'Atalanta

Il gioco di Gasperini è diverso da quello della maggior parte delle squadre di Serie A. Negli allenamenti dell'Atalanta infatti c'è poco spazio per la didattica, e ci si concentra molto sulla tattica individuale. Luca Diddi, match analyst, ha raccontato in un video sui social come "Loro si allenano 7 contro 7 e 8 contro 8 a tutto campo, lavorando sull'uno contro uno. Devono seguire quindi l'uomo a tutto campo per blocchi di 12, 15, 20 minuti". In questo modo "Curano molto la tattica individuale, e l'uno contro uno fa crescere molto a livello di occupazione e interpretazione e occupazione degli spazi".

Un gioco più vicino a quello che viene fatto in Inghilterra e in Germania, meno attendista e cercando di "aggredire" l'avversario con la palla. Uno degli esercizi usati per preparare al meglio i giocatori per gli sforzi in partita è il "Yo-yo test", dove si corre per 20 metri avanti e indietro numerose volte con un'intensità crescente, molto utile per aumentare la resistenza alla fatica.

La filosofia di Gasperini

Gasperini è un allenatore che pretende sempre il 100% dai suoi giocatori. In un'intervista di qualche anno fa rilasciata al Guardian ha spiegato come "Durante l'allenamento, i miei giocatori devono lottare e sudare; quelli che non sono abituati a sudare e lottare mi spaventano. Dal sacrificio nascono le vittorie, se non corri in allenamento non corri durante le partite". Uno dei più fidati collaboratori di Gasperini è Domenico "Mimmo" Borrelli, conosciuto da Gasperini negli anni passati a Crotone in una scuola, dove insegnava educazione fisica.

"I suoi segreti? Sedute molto intense, scelte di allenamento secondo qualcuno un po’ datate ma necessarie per un lavoro sulla forza e sulla corsa che nel medio periodo garantisce risultati di altissimi livello, che permettono all’Atalanta di correre fino a fine campionato" ha raccontato Gasperini.

La preparazione atletica dell'Atalanta

L'Atalanta corre tanto, sia durante le partite che in allenamento. Durante la preparazione estiva i giocatori fanno circa 12 km al giorno di corsa intorno al campo. Lavoro che poi continua durante tutta la stagione, con la squadra di Gasperini che svolge abitualmente allenamenti ad alta intensità anche durante la settimana.

In questo modo, l'Atalanta è in grado non solo di correre tanto in campo (in questa stagione è stata la seconda squadra in Serie A per distanza percorsa a partita, con una media di 113 km), ma soprattutto di riuscire a mantenere alto il loro pressing anche quando la fatica inizia a farsi sentire. I bergamaschi in questo modo riescono a rimanere lucidi per tutti i 90 minuti, senza far mai calare il loro livello di aggressività in campo, riuscendo a togliere il ritmo agli avversari.