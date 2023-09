Giovanissima atleta ignorata sul podio, scandalo nella ginnastica: terribile sospetto di razzismo Un video risalente ad oltre un anno fa sta facendo scandalo nel mondo della ginnastica, indignando l’opinione pubblica per l’atteggiamento di un funzionario al momento della premiazione di un.

A cura di Alessio Pediglieri

La Federazione irlandese di ginnastica è al centro di una feroce polemica su un episodio accaduto più di un anno fa ma venuto alla luce in questi giorni e subito diventato virale attraverso i social network. È stato diffuso online un video in cui si vede una giovane atleta essere l'unica della sua squadra a non ricevere una medaglia nella premiazione finale e subito si è scatenata la rabbia generale, che ha messo sotto scacco il mondo della ginnastica con un terribile sospetto di sottofondo: l'ombra del razzismo.

I fatti risalgono allo scorso anno, al marzo 2022, ma lo scandalo è montato solamente adesso, dopo che le immagini hanno fatto il giro del mondo attraverso il web e davanti al quale anche diverse stelle della ginnastica hanno espresso il proprio imbarazzo e la denuncia verso qualsiasi forma di discriminazione. Così, anche la campionessa americana Simon Biles e il suo connazionale Jordan Chiles non si sono trattenuti.

Il video finora era rimasto in un cassetto, ma adesso che è divenuto virale (oltre 20 milioni di visualizzazioni in pochissime ore) tutto il mondo dello sport e in particolare quello della ginnastica è finito sotto la lente d'ingrandimento delle critiche con l'accusa più pesante: quella di razzismo. Nel video si vede una giovane atleta insieme alle sue compagne di squadra, essere l'unica a non ricevere una medaglia, al termine di una competizione svoltasi a Dublino. Una scena incomprensibile dove è assolutamente impossibile che la funzionaria addetta alla consegna delle medaglie non possa aver visto la ragazzina che, rimasta senza, ha vissuto istanti di visibilissimo imbarazzo e incredulità.

La stessa che molti hanno provato, mista a rabbia e desolazione, vedendo quelle immagini: "Quando è circolato questo video, i suoi genitori mi hanno contattato. Mi ha spezzato il cuore, quindi le ho inviato un mio breve filmato" ha raccontato Simon Biles di fronte a quella raccapricciante scena "Non c'è posto per il razzismo, qualunque sia lo sport o il luogo!". Un pensiero subito condiviso anche dal suo compagno di squadra, l'americano Jordan Chiles, già medaglia d'argento olimpica, che ha definito l'incidente "più che doloroso, per tantissimi motivi".

L'episodio è accaduto nel marzo 2022 e la giovanissima atleta sembra avesse ricevuto le scuse scritte da parti della Gymnastics Ireland, la Federazione irlandese dopo che i suoi genitori avevano denunciato il comportamento, a sfondo razzista da parte della funzionaria addetta alla consegna delle medaglie. Per la Federginnastica irlandese dunque, il caso era stato archiviato, come una semplice distrazione: "Gymnastics Ireland ha pienamente accettato che quanto accaduto non fosse accettabile" ha fatto sapere da fonti vicine alla federazione, "ma ha sottolineato che non era intenzionale".

Dunque, era rimasta valida la tesi secondo la quale la responsabile alla consegna delle medaglie avesse compiuto un semplice errore, rimediando poco dopo, assicurandosi che la ragazzina in questione ricevesse la sua medaglia prima di lasciare il campo di gioco ed esprimendo il suo sincero rammarico di persona alla concorrente e alla sua famiglia. Ma davanti a quelle immagini, per molti è difficilissimo pensare che tutto sia stato semplicemente figlio di una distrazione.