Gianfranco Coppola è il nuovo presidente dell'USSI, ovvero l'Unione Stampa Sportiva Italiana. È arrivata la fumata bianca dunque nel quarantaseiesimo Congresso nazionale elettivo, andato in scena a distanza grazie alla piattaforma Zoom con l'elezione di Coppola che ha conquistato l'incarico in virtù delle 50 preferenze ottenute. 16 in più di Franco Morabito, che è uscito sconfitto.

Gianfranco Coppola nuovo presidente dell'Unione Stampa Sportiva Italiana

L'Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) ha un nuovo presidente. Si sono ufficialmente conclusi dunque i lavori del 46° Congresso nazionale elettivo dell'associazione dei giornalisti italiani che si occupano di sport, tra le più antiche associazioni di categoria della Federazione Nazionale Stampa Italiana. Dopo la mancata ricandidatura di Luigi Ferrajolo che ha guidato l'USSI per 14 anni, al vertice del gruppo di specializzazione dei cronisti sportivi arriva Gianfranco Coppola (Campania) che grazie ai 50 voti ottenuti ha battuto Domenico Franco Morabito (Toscana), fermatosi a 34.

Chi è Gianfranco Coppola, nuovo presidente dell'USSI

Gianfranco Coppola è una delle voci più autorevoli del giornalismo campano. Il 59enne è stato presidente regionale dell’USSI (è segretario anche dell’ODG della Campania), nonché vice presidente nazionale dal 2007. Dal 2015 è Consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, ed è anche membro del Comitato esecutivo Europa Aips, ovvero l’Associazione Internazionale dei Giornalisti Sportivi. Caporedattore alla Rai per il Tgr Campania, è stato insignito nel 2010 del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana e della Stella d’Argento al Merito Sportivo.