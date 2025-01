video suggerito

Gary Hall Jr perde le sue 10 medaglie olimpiche nel rogo di Los Angeles: “Peggio di una Apocalisse” L’ex pluricampione di nuoto Gary Hall Jr è tra le vittime degli incendi che stanno devastando da alcuni giorni Los Angeles. In pochi istanti le fiamme hanno avvolto la sua casa nel quartiere di Palisades, è dovuto scappare salvando se stesso e il suo cane ma perdendo tutto, anche le 10 medaglie olimpiche: “Bruciava tutto, in strada il caos più totale” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Tra le abitazioni distrutte dall'immenso incendio che in questi giorni sta devastando la California e Los Angeles in particolare c'è anche quella dell‘ex campione olimpico di nuoto, Gary Hall jr. La sua casa è stata avvolta dalle fiamme e siè salvato riuscendo a scappare senza preavviso, portando con sé solo il suo cane e qualche oggetto personale. Ma non le sue dieci medaglie vinte alle Olimpiadi tra il 1996 e il 2004: "Le braci mi cadevano addosso, esplodeva tutto. Mille volte peggio di qualsiasi film sull'Apocalisse".

La fuga dalla casa incendiata, Hall non salva quasi nulla

Non ha potuto salvare nulla se non quello che aveva addosso, qualche oggetto personale recuperato al volo, l'insulina per combattere il diabete e il suo cane Puddles. Il resto è andato perduto, tutto. Il nome di Gary Hall Jr si unisce a quello delle altre migliaia di vittime dei roghi che da due giorni stanno avvolgendo Los Angeles soprattutto nel quartiere di Palisades, dove l'ex campione americano di nuoto aveva la sua casa. Andata in fumo immediatamente, mangiata dal fuoco che in pochi secondi ha avvolto tutto, non lasciando alcuno scampo. Alla fine Hall è riuscito ad allontanarsi in auto per poi raggiungere un vicino albergo e infine riunirsi alla sua famiglia al sicuro a San Diego.

Hall rivive l'inferno: "Bruciava tutto, in strada è scoppiato il caos"

Il racconto agghiacciante Gary Hall Jr lo ha rilasciato qualche ora più tardi, in salvo, ai media che stanno raccontando la tragedia degli incendi: "Era peggio di qualsiasi film sull'Apocalisse che abbiate mai visto, anzi mille volte peggio. Ho visto una colonna di fumo uscire dal retro di casa mia, le case erano già in fiamme" ha raccontato l'ex nuotatore oggi 50enne che vive a Los Angeles. "Ad un certo punto ci sono state esplosioni e ho capito che non avevo molto tempo. Sunset Boulevard era completamente pieno. La gente ha incominciato ad abbandonare le auto e è scappata a piedi per salvarsi la vita. Per le strade a Los Angeles c'è il caos… Eravamo tutti circondati dalle fiamme. Le braci mi cadevano addosso quando sono salito in macchina per provare ad allontanarmi. Ho avuto solamente il tempo di prendere il mio cane e un paio di oggetti personali…"

Tra i beni persi anche le 10 medaglie olimpiche e i trofei di nuoto

Tra i tanti oggetti lasciati in casa anche le 10 medaglie olimpiche e i tanti trofei conquistati in una carriera in vasca da campionissimo, perché Gary Hall Jr a cavallo tra gli anni 90 e i primi dei 2000 era tra i più forti nuotatori al mondo. In totale l'ex primatista americano ha vinto dieci medaglie olimpiche, inclusi due titoli consecutivi nei 50 metri stile libero conquistati nel 2000 e nel 20004, nonché tre medaglie d'oro nella staffetta: 4×100 stile libero e 4×100 mista ai Giochi del 1996 e 4×100 mista nel 2000. Oltre alle cinque medaglie d'oro, aveva un totale di tre medaglie d'argento e due medaglie di bronzo. Una volta ritiratosi dalle competizioni, Gary Hall Jr era rimasto comunque nel mondo dello sport e del nuoto.

Aveva utilizzato la stessa casa andata in fiamme affittandola per dare lezioni di nuoto ai bambini del posto attraverso la sua attività, la "Sea Monkeys Swimming" sedimentando ancor più il proprio legame con la propria comunità che, alla notizia della tragedia, ha partecipato attivamente ad una campagna di raccolta fondi su GoFundMe, in cui Hall si è prefissato l'obiettivo di recuperare 10 mila dollari per poter ripartire in qualche maniera.