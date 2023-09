Ex finalista Mr Olympia muore misteriosamente a soli 34 anni: mondo del bodybuilding sotto shock La notizia della scomparsa di Neil Currey, a soli 34 anni, è stata diffusa dal suo ex allenatore Milos Sarcev. Nel post di condoglianze, Sarcev aveva fatto riferimento anche ad un particolare tragico: il suicidio di Currey. Poi, subito cancellato. Le cause del decesso sono ora al vaglio delle autorità.

A cura di Alessio Pediglieri

Neil Currey è morto a soli 34 anni, una notizia che ha scioccato il mondo del bodybuilding i cui appassionati stimavano particolarmente e che aveva recentemente raggiunto il sogno sportivo da sempre inseguito: qualificarsi per le fasi finali di Mr Olympia, la più importante manifestazione internazionale di culturismo. Le circostanze dell'improvvisa scomparsa sono ancora tutte da verificare ma c'è chi pensa ad un atto estremo a seguito di una crisi personale.

A dare l'improvvisa notizia è stato uno dei suoi ex allenatori, Milos Sarcev sui social network: "Una notizia assolutamente scioccante e straziante: questa, in cui il mio ex atleta Neil Currey è morto oggi. Il mio ultimo e miglior ricordo di lui è stato il suo volto sorridente, dopo aver vinto il New York Pro e aver realizzato il sogno di una vita nel qualificarsi per il Mr. Olympia". Poche righe che hanno gettato il mondo del culturismo sotto shock.

Nel periodo precedente alla scomparsa, non si erano registrate notizie particolari sull"atleta inglese, fresco campione del New York Pro Champions e con un enorme seguito di fan sui social network. Proprio nella passata stagione Currey aveva realizzato il sogno di una vita, qualificando a Mr Olympia dopo aver dominato all'evento newyorkese che gli aveva permesso un biglietto nella più prestigiosa competizione nel mondo del bodybuilding. Un'ascesa che era iniziata da una grande passione per il culturismo. Nato e cresciuto nel Regno Unito, la sua avventura nel powerlifting era iniziata da giovanissimo dopo un primo approccio col calcio ai tempi degli studi. Currey è poi salito sul palco ai Campionati del mondo 2017, suo primo grande appuntamento a livello internazionale prendendosi il 5° posto nella categoria muscoli professionisti. Nel 2018 una nuova svolta importante conquistando il primo posto all'NPC Worldwide Amateur Olympia Italia, titolo che gli ha permesso di acquisire la Pro Card. Infine, l'acme, nel 2022 con l'approdo in Mr Olympia.

Figure della comunità del bodybuilding, tra cui l'ex bodybuilder americano Dave Palumbo e la bodybuilder professionista IFBB Iris Kyle, hanno espresso il loro shock e tristezza estendendo le condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan di Currey in tutto il mondo. Mentre le cause della sua morte improvvisa non sono ancora state accertate, veleggia pesantemente l'ipotesi di un possibile gesto estremo a seguito di un momento difficile a livello personale. Il terribile dubbio è nato dal primo messaggio online scritto da Sarcev che faceva riferimento proprio al suicidio nel suo iniziale messaggio sui social. Particolare che poi è stato immediatamente cancellato ma che ha lasciato un'ombra su quanto accaduto.

Un episodio che purtroppo ha nuovamente devastato il mondo del culturismo mondiale visto che la scomparsa di Currey arriva poco tempo dopo un'altra notizia straziante, la morte di Lisa Lyon, una pioniera del bodybuilding professionistico femminile. Classe 53, Lisa fu un'icona del mondo del culturismo internazionale a tal punto che ispirò Frank Miller nella creazione del personaggio di Elektra, la storica avversaria, amante e alleata di Daredevil.