Gianmarco Tamberi ha conquistato la medaglia d'argento nella specialità del Salto in Alto. È il secondo podio per l'Italia agli Europei indoor di atletica leggera a Torun (in Polonia): sabato sera era arrivato l'oro grazie all'ottima prestazione di Marcell Jacobs nella gara dei 60 metri. È mancata Larissa Iapichino, quinta nel salto in lungo ma nel complesso il week-end di prove ha riservato buone soddisfazioni per la pattuglia azzurra. Un test utile anche quale rodaggio in previsione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021.

La finale per la vittoria del metallo prezioso è stata emozionante, vissuta sul filo della tensione e dell'abilità. La prestazione dell'italiano si è mantenuta su un ottimo livello tecnico ma resta il rammarico a margine dell'appuntamento continentale: il 28enne saltatore marchigiano, infatti, non è riuscito a difendere il titolo europeo indoor che era riuscito a mettere in bacheca due anni fa (nel 2019) a Glasgow (con la misura di 2.32 metri).

Due centimetri e un'asticella sfiorata quel tanto che basta per buttarla giù. Tamberi ha portato l'asticella fino alla misura di 2.35 metri, sufficiente per conquistare il secondo posto alle spalle di Maksim Nedasekau. Il bielorusso ha prevalso spingendosi fino a 2.37 metri, toccando quella quota all'ultimo tentativo a disposizione. Nulla da fare, invece, per "Gimbo" costretto ad arrendersi dopo il filotto di errori. In pedana con una chioma biondo platino si ferma al cospetto di un avversario che in Polonia ha fissato anche la migliore misura al mondo dell'anno.

Esito agrodolce per Tamberi ma i motivi di soddisfazione non mancano di certo al saltatore azzurro. Grazie all'argento di Torun può vantare nel proprio palmares la quarta medaglia assoluta della carriera. Le altre sono arrivate in virtù delle medaglie d'oro ottenute nel 2016, tra i Mondiali al coperto di Portland e gli Europei all’aperto di Amsterdam e il bronzo agli Europei Under 20.