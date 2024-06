video suggerito

Europei di atletica oggi in TV, programma e italiani in gara: alle 11.35 tocca a Tamberi, alle 21:35 i 200m con Tortu Tra il 7 e il 12 giugno a Roma allo Stadio Olimpico si disputano gli Europei di atletica leggera, oggi domenica 9 giugno 26 azzurri impegnati tra la sessione mattutina e quella serale, tra cui spiccano i nomi di Crippa (finale mezza maratona), Tamberi (salto in alto) e Tortu (200 metri). Diretta in chiaro sulla Rai sia in TV sia in streaming.

A cura di Alessio Pediglieri

Tra il 7 e il 12 giugno a Roma allo Stadio Olimpico si disputano gli Europei di atletica leggera, uno dei due appuntamenti clou del 2024 insieme alle Olimpiadi di Parigi che si disputeranno a luglio. Una kermesse incredibile di campioni che non hanno voluto mancare all'appuntamento capitolino: complessivamente saranno presenti 9 campioni degli ultimi Mondiali di Budapest 2023 oltre a 13 campioni Olimpici di Tokyo 2020. Tutte le giornate degli Europei saranno visibili in chiaro – sia in TV sia in streaming – sulla Rai.

Come per la giornata di sabato 8 anche domenica 9 giugno è giornata di moltissime finali, iniziando di prima mattina alle 9:00 in punto con la mezza maratona sia maschile (con Crippa che guida la spedizione italiana composta da Chiappinelli, Faniel Meucci, Riva, Selvarolo) sia femminile (con 4 nostre atlete: Nestola, Palmero, Sugamiele, Yaremchuk). Poi nella sessione serale dalle 20:30 altre finali iniziando dal salto in alto femminile per concludere la serata alle 22:53 quando scatterà la finale dei 100 metri femminili. Ma l'attesa sarà principalmente per Gianmarco Tamberi che alle 11:35 scenderà in pedana per le qualificazioni nel salto in alto maschile e poi alle 21:35 quando ai blocchi di partenza dei 200 metri scatteranno Tortu e Desalu. In totale saranno oltre 30 gli azzurri impegnati.

Il programma di oggi agli Europei di atletica e gli italiani in gara: gli orari

Domenica 9 giugno

Sessione mattutina

9:00, Mezza maratona maschile (finale – italiani in gara: Chiappinelli, Crippa, Faniel Meucci, P. Riva, Selvarolo)

9:30, Mezza maratona femminile (finale – italiani in gara: Nestola, Palmero, Sugamiele, Yaremchuk)

10:05, Lancio del martello femminile (qualificazione gruppo A – italiani in gara: Fantini, Mori)

10:45, Salto triplo maschile (qualificazione gruppo A+B – italiani in gara: Bocchi, Dallavalle, Ihemeje)

11:30, Lancio del martello femminile (qualificazione gruppo B)

11:35, Salto in alto maschile (qualificazione gruppo A+B – italiani in gara: Fassinotti, Lando, Sottile, Tamberi)

11:50, 200 metri maschile (Round 1 – italiani in gara: Pettorossi)

12:40, 400 ostacoli femminile (Round 1 – italiani in gara: Olivieri)

13:20, 400 ostacoli maschile (Round 1 – italiani in gara: Bertoncelli, Lambrughi)

Sessione serale

20:05, 400 metri femminile (semifinale – italiani eventualmente in gara: Mangione, Polinari, Trevisan)

20:30, Salto in alto femminile (finale – italiani eventualmente in gara: Vallortigara, Vicini)

20:38, 400 metri maschile (semifinale – italiani eventualmente in gara: Scotti, Sito)

21:05, 100 metri femminile (semifinale – italiani in gara: Dosso – eventualmente: Bongiorni)

21:11, Lancio del martello maschile (finale)

21:21, Salto triplo femminile (finale – italiani eventualmente in gara: Derkach)

21:35, 200 metri maschile (semifinale – italiani in gara: Tortu, Desalu – eventualmente: Pettorossi)

22:04, 3000 siepi femminile (finale – italiani eventualmente in gara: Curtabbi)

22:27, 800 metri maschile (finale – italiani eventualmente in gara: Barontini, Pernici, Tecuceanu)

22:36, 1500 metri maschile (finale – italiani eventualmente in gara: Cavalli, Vissa, Zenoni)

22:53, 100 metri femminile (finale – italiani eventualmente in gara: Dosso, Bongiorni)

Dove vedere gli Europei di atletica in TV e streaming

La diretta tv e streaming di tutte le giornate dell'evento di Roma sarà visibile in doppia modalità o in chiaro o in esclusiva tramite abbonamento. Nel primo caso gli Europei, la trasmissione in TV sarà garantita sui canali della Rai (Rai 2 e Rai Sport HD), mentre per lo streaming senza costi ci si può collegare al portale RaiPlay. Come seconda opzione, gli Europei di atletica andranno in onda anche su Sky, Dazn ed Eurosport ma solo per gli abbonati in TV mentre per il live streaming, sempre criptato, su Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+ e Dazn.