È morto Greg Foster, mito dell’atletica americana: vinse 3 ori consecutivi ai Mondiali All’età di 64 anni è morto Greg Foster, atleta degli Stati Uniti che ha segnato la storia dell’atletica leggera. Foster ha vinto tre volte consecutive la medaglia d’oro nei 110 ostacoli ai Mondiali.

A cura di Alessio Morra

Una brutta notizia arriva dagli Stati Uniti. Perché è morto Greg Foster, una leggenda dell'atletica leggera. Aveva 64 anni. Una carriera splendida quella dell'americano vincitore per tre volte dei Mondiali nonché vincitore di una medaglia d'argento alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984.

Era nato il 4 agosto del 1958 Foster, che nella sua carriera ha stabilito un record che tutt'ora è imbattuto. Perché solo lui è riuscito a vincere tre volte consecutiva una medaglia d'oro ai Mondiali nella stessa specialità. Ci è riuscito nel 1983, nel 1987 e nel 1991 nei 110 ostacoli. L'oro del 1987 lo vinse nell'edizione disputata a Roma. Gli è mancato il metallo più pregiato ai Giochi Olimpici, ci andò vicinissimo nel 1984 a Los Angeles quando si classificò secondo e ottenne così la medaglia d'argento.

La notizia della sua morte l'ha data il dipartimento di atletica dell'Università della California (UCLA), mentre l'amministratore delegato di World Athletics Jon Ridgeon in una nota ha detto: "È molto triste che Greg ci abbia lasciato così giovane. Greg si è comportato come gli atleti eroici. Un feroce concorrente in pista, ma anche un uomo caloroso e generoso fuori".

Un campione vero, che ha lasciato l'attività nel 1996, e che poteva vantare una grande longevità agonistica. Per diciassettenne è stato uno dei più forti nei 110 ostacoli ed è rimasto nella top ten anche quando nel 1988 si ruppe un braccio, infortunio che compromise i Giochi di Seul. Gli ultimi anni della sua vita sono stati molto complicati. Perché a Foster era stata diagnosticata l'amiloidosi, una malattia rara, e nel 2020 aveva effettuato un trapianto di cuore.