Il mondo dello judo piange la scomparsa di Tiana Tola, già campionessa in questa disciplina, che è morta in ospedale, dove era ricoverata, nella giornata di martedì 23 febbraio 2021. Tiana combatteva da 12 anni contro una malattia autoimmune, una miastenia di forma grave. Classe 1960, aveva vinto ben sette titoli italiani assoluti.

La malattia l'ha colpita dopo alcuni anni dall'addio allo sport professionistico, nel 2009: "12 anni di dolori, lotte, dimostrando ancora una volta la propria tenacia. Purtroppo questa volta, si è dovuta inchinare ad un avversario tremendo". Così l'ha voluta ricordare il fratello Roberto che non ha seguito le orme sportive di Tiana ma ha intrapreso con sufficiente successo la via della musica diventando compositore e chitarrista jazz.

Tiana Tola ha legato la sua avventura sportiva alla Sardegna, terra natia dalla quale non si è mai voluta separare. Sette i titoli italiani conquistati in carriera, non senza dover lottare. "Una volta è riuscita a imporsi pur avendo una spalla fuori posto. Malgrado il dolore, malgrado la difficoltà nei movimenti" ricorda ancora il fratello Roberto, "Tania riuscì a vincere e portare il trofeo in Sardegna".

In carriera era legata alla Judo Club Torres e ha intrapreso l'avventura nello judo insieme al fratello Tony, anch'egli campione nazionale. Poi, l'addio allo sport ma non ha mai lasciato la Sardegna, restando a Sassari dove prima ha partecipato a trasmissioni di emittenti locali poi ha aperto, con successo, una attività imprenditoriale tutta sua rivolta alla cura e al benessere del corpo. Brillante, determinata, forte. Così è ricordata Tania Tola, anche quando dal 2009 in poi ha dovuto combattere contro la miastenia. Alla quale ha dovuto cedere dopo 12 anni di nattaglie.