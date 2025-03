Duplantis fa la storia nella notte di Clermont-Ferrand: centra l’ennesimo record di salto con l’asta

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

L'undicesima perla di Armand Duplantis brilla nella notte al meeting indoor di Clermont-Ferrand quando il campione svedese di salto con l'asta si supera un'altra volta stabilendo il record mondiale nella carriera. Nello stesso giorno dell’uscita del suo primo singolo da cantante, “Bop”, Duplantis ha battuto ancora una volta sé stesso stabilendo il nuovo primato del mondo nel salto con l’asta superando i 6.27 metri migliorando di un centimetro l'ultimo trionfo a Chorzow di 6.26 successivo solo a quello delle Olimpiadi 2024 a Parigi di 6.25.

Un extraterrestre dell'atletica capace di stupire il mondo con la sua performance che continua a lasciare a bocca aperta tutti gli sportivi. In Francia si prende anche l'undicesimo record della sua carriera che ha preso il via nel 2020 con i 6.17 centrati a Torun. A Clermont-Ferrand è andata in scena una gara di enorme qualità poiché ben 6 atleti erano stati in grado di superare i 5.91 m. Su questo punto va evidenziata anche l'enorme performance del greco Emmanouil Karalis bravo a prendersi il primato nazionale chiudendo in seconda posizione in 6.02. Terzo l'australiano Kurtis Marschall (5.91 m).

I record centrati da Duplantis dal 2020 a oggi

Cinque anni di successi incredibili dunque per Duplantis capace di scrivere la storia di questo sport. Una giornata, quella di ieri, impreziosita in mattinata anche dall'uscita del suo primo brano musicale disponibile già su tutte le piattaforme. Duplantis ha 25 anni (è nato nel novembre 1999), e ha già vinto due medaglie d'oro alle Olimpiadi nel salto con l'asta e due medaglie d'oro ai Mondiali. Non ha alcuna voglia di smettere anche perché è capace di trascinare il pubblico in modo incredibile.

Celebri le sue esultanze a Parigi quando, dopo aver centrato l'ennesimo record alle Olimpiadi, si tuffò tra la folla per festeggiare quel traguardo. Nella notte di ieri si è verificata più o meno la stessa scena con lo stadio che in silenzio ha accompagnato la sua corsa con l'asta fino ad assistere al suo meraviglioso salto perfetto che l'ha consacrato ulteriormente nell'Olimpo dello sport. Questi i suoi record raggiunti dal 2020 ad oggi: crescita impressionante.

2020, Torun 6.17m

2020, Glasgow6.18m

2022, Belgrado 6.19m

2022, Belgrado 6.20m

2022, Eugene 6.21m

2023, Clermont-Ferrand 6.22m

2023, Eugene 6.23m

2024, Xiamen 6.24m

2024, Parigi 6.25m

2024, Chorzow 6.26m

2025, Clermont-Ferrand 6.27m