video suggerito

Duplantis e la fidanzata vincono Halloween: hanno avuto un’idea geniale per i costumi I travestimenti di Halloween di Duplantis e della fidanzata non potevano che essere a tema olimpico: hanno deciso di intrerpretare i due personaggi più iconici di Parigi 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Armand Duplatis non sbaglia mai un colpo, neanche ad Halloween. Anche lui, come tante stelle del mondo dello sport, ha partecipato a una festa in maschera e il suo travestimento non poteva che essere un riferimento alle Olimpiadi di Parigi 2024. Niente salto con l'asta, perché questa volta l'idea è davvero sorprendente: Mondo infatti ha vestito i panni di Yusuf Dikec, il celebre tiratore turco che con una mano in tasca e nessuna attrezzatura ha fatto impazzire tutti gli appassionati.

Lo sportivo era diventato in un attimo l'idolo del web per il modo desueto di stare davanti al poligono e lo svedese non ha perso l'occasione per rendergli omaggio. Anche la sua fidanzata Desiré Inglander ha voluto partecipare e il suo costume richiama un altro degli idoli degli ultimi Giochi Olimpici.

Duplantis diventa il tiratore turco

Il costume è piuttosto semplice ma di grande impatto. Mondo ha tinto i suoi capelli di grigio, ha indossato una maglia con la bandiera della Turchia e ha assunto la posa diventata ormai iconica con la mano in tasca: ecco che in poche mosse si è trasformato nel tiratore turco che si è preso un posto fra i grandi eroi delle Olimpiadi di Parigi con il suo particolare modo di approcciarsi al poligono e di prendersi la medaglia d'argento. Mentre tutti i suoi colleghi sfruttavano attrezzature moderne, Dikec si è presentato con tanta semplicità e un invidiabile aplomb.

Leggi anche Thomas Ceccon sorprende tutti in Coppa del Mondo presentandosi così ai blocchi nel giorno di Halloween

Il travestimento della fidanzata di Mondo

Ovviamente accanto a Duplantis c'era la sua fidanzata e futura sposa, Desiré Inglander, che ha deciso di essere all'altezza del compagno presentandosi con un altro costume a tema olimpico. Anche lei molto ironica, ha vestito i panni della breakdancer Raygun: l'australiana era diventata famosa per la sua stranissima esibizione a Parigi durante la quale aveva assunto pose bizzarre e aveva saltato come un canguro.

Ovviamente la sua performance nascondeva un senso più profondo, ma all'inizio il suo ballo aveva suscitato tantissime critiche e anche risate. Ovviamente la fidanzata di Mondo non ha perso l'occasione per partecipare alla festa in maschera travestendosi da atleta olimpica e, proprio come lo svedese, ha scelto un personaggio iconico per rendere il tutto più divertente.