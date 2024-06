video suggerito

“Di giorno lavoro in ufficio, di notte combatto a mani nude”: la doppia vita di un geometra Connor Tierney è un padre di famiglia inglese che è arrivato a guadagnare quasi 20mila euro a combattimento nella boxe a mani nude: sale sul ring di notte, mentre di giorno lavora come geometra in ufficio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Connor Tierney di giorno è un padre di famiglia che lavora come geometra in ufficio, di notte si trasforma in un brutale pugile a mani nude che si è costruito una solida carriera che può fargli guadagnare fino a 18mila euro a combattimento. Il 29enne inglese – noto sul ring come ‘Brum Town Bomber' per le sue origini di Birmingham – torna spesso a casa malconcio, ma con la tasca ben più piena di quanto gli consentirebbe il suo lavoro quotidiano. Ed anche al lavoro ormai tutti sanno perché Connor taluni giorni si presenta con occhi neri o vistose ferite sul volto: vuol dire che è reduce da una notte di battaglia.

Il cartellone del prossimo incontro di boxe a mani nude di Connor Tierney

Connor Tierney di giorno lavora in ufficio, di notte diventa il ‘Brum Town Bomber'

La ‘Bareknuckle boxing', ovvero il pugilato a mani nude, prevede sì delle fasciature per le mani, ma è chiaro che rispetto alla boxe tradizionale può provocare danni ben più pesanti e soprattutto vistosi. "Molte persone pensano che io sia pazzo – ha raccontato il padre di tre figli – Mi alleno e cerco di mettermi in forma per i combattimenti, il tutto a metà tra il lavoro a tempo pieno e l'essere papà. Tutti hanno bisogno di un sogno su cui lavorare, non è vero? E io ho il mio sogno".

"Mi sono detto che all'età di 35 anni voglio guadagnare circa 60mila o 70mila sterline all'anno (tra 70mila e 80mila euro, ndr), e voglio farmi un nome in uno sport, quindi spero di avere dei grandi giorni di paga e un un paio di altri titoli. L'equilibrio tra lavorare come geometra ed essere un combattente a mani nude, non importa quanto siano distanti questi mondi, penso che sia ciò che mi motiva davvero. Mostrare alla gente che tutto può essere fatto", ha spiegato ancora Connor.

Il pugile a mani nude va in ufficio con gli occhi neri

Tierney fa sacrifici davvero grandi per conciliare tutto e riuscire poi anche ad essere performante sul ring: si alza alle 5 e mezza del mattino per potersi allenare per un'ora in palestra prima di andare in ufficio. Segue questa routine sei giorni a settimana, con il solo sabato trascorso a casa con i bambini. Il pugile ha detto che a volte è un po' imbarazzante presentarsi al lavoro col volto devastato dai colpi subiti: "Sono in un ambiente d'ufficio tutto il giorno con gli occhi neri e roba da allenamento con sparring. Ho una foto di me in ufficio, due giorni dopo il mio ultimo incontro, con la mascella gonfia, due occhi neri e un un grosso taglio sotto l'occhio".

Tierney è arrivato a guadagnare 18mila euro a match

Quando ha iniziato a combattere, Connor guadagnava solo 500-1000 sterline per combattimento, ora – grazie alle vittorie e al nome che si è fatto – è arrivato a mettersi in tasca circa 15mila sterline (quasi 18mila euro) per match. L'obiettivo è salire ancora di qualche migliaio per poter arrotondare ulteriormente il suo stipendio. E pazienza se ci sarà da prendere qualche altra botta: tra casa e ufficio sanno tutto.