Coppa America, Luna Rossa – Team New Zealand: Gara-7 e Gara-8 annullate a causa del vento debole attestatosi sui 5 nodi, al di sotto del minimo previsto dal regolamento per iniziare la regata e portarla a termine entro 45 minuti. L'attesa è durata circa un'ora prima con gli scafi fermi alla fonda. Ma dopo i primi due rinvii, alla luce delle condizioni e delle previsioni meteo hanno prevalso pessimismo e consapevolezza che il duello in acqua avrebbe subito un giorno di stop forzato. Sfida cancellata, si ripiegano le vele e si fa ritorno al quartier generale. Bonaccia e mare piatto hanno alimentato la suspence nella sfida della 36sima America's Cup tra gli equipaggi, costretti a stare a bordo con lo sguardo fisso verso la barca degli organizzatori che annunciano tre rinvii di fila per Gara-7 e Gara-8 e poi l'annullamento. Inevitabile per la brezza così bassa. La decisione arriva dopo un ritardo di circa un'ora, necessario affinché le condizioni meteo rendessero possibile le regate.

Gara-7 e Gara-8 si recuperano lunedì 15 marzo

Il quarto giorno di sfide nel Golfo Hauraki si chiude con un capriccio del vento che resta al di sotto (5.6) della soglia minima (6.5) e rende impossibile dare l'ok a Luna Rossa e Team New Zealand perché si preparino alla partenza. Da regolamento la partenza viene data solo se, prima del via, soffiano correnti pari o superiori a 6.5 nodi. Intorno alle 4.15, quando era previsto il via, la brezza oscillava tra 5 e 7 nodi, poi è calata addirittura a 4 negli ultimi minuti determinando la cancellazione definitiva delle regate. Si torna in acqua lunedì 15 marzo alle ore 4 con il recupero di Gara-7 e Gara-8.

Il challenger (lo sfidante) italiano contro il defender (detentore del titolo) ha lottato finora punto a punto fissando il risultato sul 3-3, un esito che in pochi avrebbero pronosticato alla vigilia del duello nel Golfo di Hauraki. Ad Auckland lo scafo azzurro ha già fatto la storia, vuol continuare a scriverla.

America's Cup 2021, i risultati

Una sfida appassionante per la conquista della 36sima edizione dell'America's Cup. Luna Rossa sfida New Zealand per la conquista della prestigiosa ‘brocca': i risultati ottenuti finora hanno già fatto la storia nel trofeo velico più antico del mondo, considerato che mai finora uno scafo italiano era riuscito a tenere così viva la competizione. Chi raggiungerà per primo sette successi vincerà la kermesse, solleverà il trofeo e ospiterà la prossima edizione.

Mercoledì 10 marzo

Gara-1: Luna Rossa-Team New Zealand 0-1 (+31″)

Gara-2: Luna Rossa-Team New Zealand 1-1 (+7″)

Venerdì 12 marzo

Gara-3: Luna Rossa-Team New Zealand 2-1 (+37″)

Gara-4: Luna Rossa-Team New Zealand 2-2 (+1'03")

Sabato 13 marzo

Gara-5: Luna Rossa-Team New Zealand 3-2 (+18″)

Gara-6: Luna Rossa-Team New Zealand 3-3 (+1'41")

Domenica 14 marzo

Gara-7: Luna Rossa-Team New Zealand cancellata

Gara-8: Luna Rossa-Team New Zealand cancellata

Il calendario delle regate subisce una modifica

Alla luce della cancellazione delle regate di oggi calendario subisce una modifica: tutte le gare in programma sono rinviate di un giorno rispetto al programma inizialmente previsto. L’America’s Cup, quindi, non terminerà prima di martedì 16 marzo, mentre a questo punto l’eventuale ‘bella’ è prevista per giovedì 18 marzo. Di seguito tutte le date e gli orari delle prossime gare in programma tra Luna Rossa e Team New Zealand. In base al regolamento si tornerà in mare anche lunedì per Gara-7 e Gara-8. L'impostazione è tale fino a quando una delle due imbarcazioni non conquisterà sette vittorie:

Lunedì 15 marzo

Gara-7: ore 04.00

Gara-8: a seguire

Martedì 16 marzo

Gara-9: ore 04.00

Gara-10: a seguire

Mercoledì 17 marzo

Gara-11: ore 04.00

Gara-12: ore 04.00

Giovedì 18 marzo

Eventuale Gara-13: ore 04.00