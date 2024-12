video suggerito

Conor McGregor ritorna sul ring contro Logan Paul ma non in UFC: lo finanzierà una famiglia miliardaria Conor McGregor ha annunciato via social di stare organizzando un incontro esibizione per il suo ritorno sul ring contro Logan Paul. L’evento avverrà nel 2025 in India organizzato dalla famiglia Ambani, la nona più ricca al mondo. Ma non per l’UFC bensì per la WWE: “Ho accettato, poi cercherò di ritornare sull’Ottagono” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Se nel mondo del pugilato il main event dell'anno 2024 è stato senza dubbio Jake Paul vs Mike Tyson, il 2025 si preannuncia come l'anno del ritorno di Conor McGregor sul ring e non sarà un momento banale ma qualcosa forse di ancor più grande di quanto messo in scena lo scorso 16 novembre all'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, Stati Uniti, davanti a 80mila spettatori e 60 milioni di telespettatori incollati su Netflix. Perché l'annuncio di The Notorious è più che una conferma del suo ritorno sul ring, in grande stile, contro il fratello di Jake, Logan Paul e in una cornice unica, in India, dove la famiglia Ambani, la più ricca di tutta l'Asia e col 9° patrimonio al mondo, è già scesa in campo per finanziare l'evento. Non in UFC ma per l'WWE, il mondo del wrestling.

L'annuncio di McGregor, il ritorno al combattimento contro Paul in WWE

Conor McGregor non tornerà a combattere nell'UFC, ma salirà comunque sul ring nel 2025 per affrontare l'ex campione degli Stati Uniti della WWE, Logan Paul il fratello di Jake co-protagonista della epocale sfida a Mike Iron Tyson dello scorso novembre. In un post pubblicato sul suo account X ufficiale, è stato lo stesso McGregor a condividere la notizia che lui e Paul sono in trattative per gestire un incontro di boxe che si terrà in India, per il quale si è già mossa una imponente macchina organizzativa: "I rumors di una lite contro Topuria sono false. Sto avendo dei primi incontri con la famiglia Ambani per sfidare Logan Paul in una esibizione di boxe in India. Io sono d'accordo: poi cercherò di tornare sull'Ottagono".

Il ritorno di McGregor finanziato dalla famiglia Ambani: la 9a più ricca al mondo

The Notorious si è già messo in contatto con la famiglia Ambani, la famiglia più ricca dell'Asia e guidata da Mukesh Ambani, il miliardario magnate nonché presidente e amministratore delegato di Reliance Industries, uno dei colossi del mercato asiatico. Ambani è anche la nona persona più ricca del pianeta, con un patrimonio netto stimato attorno ai 100 miliardi di dollari, che si è detto pronto a mettere in campo tutte le risorse per organizzare il match-evento tra Conor McGregor e Logan Paul che coinciderebbe con il ritorno sul ring del campione irlandese.

Quando e dove si disputerà l'incontro-esibizione McGregor-Logan Paul

Non è dato ancora sapere quando avverrà il tutto, ma l'evento si farà sicuramente nella prima parte del 2025 e sancirà il rientro ufficiale di McGregor al combattimento seppur lontano dal mondo UFC in cui sarebbe dovuto tornare una prima volta nel 2023 e poi nel 2024, senza riuscirci. Ora, l'ipotesi concreta con sede in India, in un evento mediatico che vorrebbe esser senza precedenti nel panorama del WWE. The Notorious One non combatte dal luglio 2021, quando ha subito una frattura alla gamba contro Dustin Poirier.