Connor Garden-Bachop è morto, lutto nel mondo del rugby: il giocatore neozelandese aveva 25 anni Connor Garden-Bachop è morto all’età di 25 anni. Mondo del rugby in lutto per la scomparsa del giovanissimo giocatore che militava agli Highlanders, nel Super Rugby. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Connor Garden-Bachop è morto all'età di 25 anni. Giovanissimo giocatore di rugby neozelandese è scomparso improvvisamente lasciando senza parole tutto il mondo dello sport. Giocava per gli Highlanders nel Super Rugby. La notizia è stata data dalla federazione della Nuova Zelanda in una nota: "È con grande tristezza che annunciano la scomparsa di Connor Garden-Bachop ieri. Lo ricorderemo sempre come un giovane giocatore dinamico e un ottimo compagno di squadra tra i Māori All Blacks, gli Highlanders e i Wellington.

Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra di Connor in questo momento triste". Fratello del giocatore del Brive Jackson Garden-Bachop, era figlio degli ex nazionali neozelandesi Stephen Bachop e Susan Garden-Bachop, e nipote di un altro All Black, Graeme Bachop. Connor Garden-Bachop era padre di due figlie. La morte è avvenuta lunedì sera a Christchurch, ma le cause del decesso sono ancora da accertare.

La nota della Federazione neozelandese

"Tutto il rugby è al fianco della famiglia Garden-Bachop in questo momento e siamo tutti uniti nel nostro dolore", si legge nella dichiarazione, firmata anche dal New Zealand Maori Rugby Board, dagli Highlanders, dal Wellington Rugby e dal New Zealand Rugby Associazione dei giocatori. "Connor era un giovane giocatore fantastico, un entusiasmante rappresentante della Nuova Zelanda di pari età e un orgoglioso Maori All Black – si legge ancora -. Ovunque giocasse, era un compagno di squadra impegnato e popolare con un'energia contagiosa".

Garden-Bachop, era il nipote del mediano di mischia Graeme Bachop, che giocò per gli All Blacks ai Mondiali del 1991 e 1995, e per il Giappone al torneo del 1999. Il padre dell'esterno, Stephen Bachop, giocava per Samoa e Nuova Zelanda e sua madre, Sue Garden-Bachop, giocava per la squadra femminile neozelandese, i Black Ferns. Garden-Bachop ha recentemente giocato per gli Highlanders per cinque anni.