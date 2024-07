Chi sono Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, la coppia di beach volley alle Olimpiadi di Parigi 2024

video suggerito

A cura di Jvan Sica

Nicolai e Cottafava (credits federvolley)

Il nostro beach volley è emerso in maniera perentoria durante le Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, quando la coppia formata da Paolo Nicolai e Daniele Lupo è riuscita ad arrivare in una delle finali più attese di quei Giochi Olimpici, perdendo soltanto dalla coppia di casa, i brasiliani Alison e Bruno Schmidt.

Oggi Paolo Nicolai si ripresenta alle Olimpiadi di Parigi ma con un nuovo compagno di squadra, Samuele Cottafava, di dieci anni più giovane ma già molto esperto, formando una delle coppie di outsider che può dare fastidio ai grandi favoriti del torneo.

Paolo Nicolai già medaglia d’argento a Rio 2016 con Daniele Lupo

Paolo Nicolai, classe 1988, ha debuttato nel circuito professionistico internazionale il 13 maggio 2008 a Roseto degli Abruzzi, in Italia, in coppia con Francesco Giontella con cui aveva fatto tutte le trafile giovanili, arrivando anche a un argento mondiale giovanile nel 2006.

Il sodalizio con Daniele Lupo inizia però molto presto e nel 2012 sono già alle Olimpiadi di Londra raggiungendo un insperato quinto posto. Prima della grande cavalcata olimpica però i due vinsero anche gli Europei nel 2012, battendo la coppia lettone formata da Aleksandrs Samoilovs e Jānis Šmēdiņš, e alcune tappe del World Tour, prima volta assoluta per una coppia italiana.

Dopo Rio de Janeiro le cose continuarono ad andare molto bene, con la nuova vittoria di un campionato europeo nel 2017 e addirittura la prima posizione del ranking World Tour. Di corsa si arriva a una nuova Olimpiade, quella di Tokyo, dove le cose iniziano invece a girare male. Il girone è vinto con tre vittorie di peso, gli ottavi passati senza soffrire contro la coppia polacca, mentre ai quarti una coppia in grande ascesa, i qatarini Cherif-Ahmed, mettono fine al nuovo sogno di Lupo e Nicolai.

Appena dopo le Olimpiadi i due si dividono, senza grandi problemi interni né polemiche mediatiche. Semplicemente comprendono di essere arrivati al massimo della loro parabola e per guardare un po' più in là serve ad entrambi un nuovo compagno.

Chi è Samuele Cottafava alla sua prima olimpiade in carriera

Mentre Daniele Lupo prova diversi compagni, fino ad arrivare a Ivan Zaytsev, con cui vuole provare a qualificarsi per Los Angeles 2028, Nicolai sceglie Samuele Cottafava e i due si trovano fin da subito molto bene. Samuele Cottafava, atteso dalla sua prima Olimpiade, fin da giovanissimo aveva vinto tappe del World Tour con il suo compagno di squadra Jakob Windisch, ma è con Paolo Nicolai che il suo livello cresce.

Al loro primo grande torneo internazionale, i Mondiali del 2022 a Roma perdono agli ottavi contro i fortissimi brasiliani Renato e Vitor Felipe, poi d’argento e sconfitti solo dai grandi norvegesi Mol e Sørum, mentre agli Europei dello stesso anno altra sconfitta in un ottavo impossibile contro gli svedesi Åhman ed Hellvig, poi vincitori del torneo.

L’intesa fra i due italiani però è cresciuta e agli Europei 2023 riescono a raggiungere le semifinali per venire sconfitti di nuovo dalla coppia svedese, unica vera coppia che sembra poter impaurire il duo norvegese vincitore di tutto.

Nicolai e Cottafava per la prima volta insieme alle Olimpiadi

La nostra coppia di punta a Parigi sarà una coppia abbastanza nuova per il mondo del beach, ma già in grado di portare a casa qualche buon risultato. Anche questa volta però i sorteggi sono stati terribili. Nicolai e Cottafava saranno nel girone A con gli svedesi potenzialmente favoriti per l’oro di cui abbiamo già scritto, i qatarini che hanno messo fine al duo Nicolai-Lupo e gli australiani Nicolaidis e Carracher.

Girone durissimo ma in caso di passaggio del turno magari le cose potrebbero mettersi anche meglio. Questa è la speranza per una coppia che, in caso di grande stato forma e buon tabellone dagli ottavi in poi, può davvero fare paura a tanti.