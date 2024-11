Chi ha comprato i biglietti VIP da 2 milioni per Tyson-Paul: l’hanno visto in due da bordo ring

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

L'attesissimo combattimento tra Mike Tyson e Jake Paul è andato in archivio non senza polemiche, tra le accuse rivolte al 27enne youtuber di non aver voluto infierire su sul bolso simulacro dell'ex campione del mondo dei pesi massimi, come peraltro ha confermato lo stesso Paul svelando di aver risparmiato la punizione del KO a Tyson, e i sospetti che l'intero match fosse truccato fin dall'inizio, con la vittoria di Jake apparecchiata alla vigilia e tutti felici e contenti con la barca di milioni loro riservata. Chi non si è posto nessuno di questi problemi è il possessore – anzi i possessori, essendo due – del mostruoso pacchetto VIP dal costo di 2 milioni di dollari (pari a 1,89 milioni di euro), che ha dato diritto ad assistere all'incontro da una suite appositamente costruita sotto il ring: lo spettacolo è stato comunque eccezionale vista la vicinanza all'azione e notevole è stata anche la pubblicità che ne è scaturita. Il pacchetto è stato acquistato dallo studio legale TorkLaw con sede a Los Angeles.

Il pacchetto da 2 milioni per assistere a Tyson-Paul da bordo ring: a cosa dava diritto

È stata la Most Valuable Promotions, agenzia creata dallo stesso Jake Paul, a mettere in vendita i pacchetti più costosi per assistere al match svoltosi all'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, nella notte tra venerdì e sabato: si andava dal VIP Contender Package, dal costo di 5000 dollari, salendo attraverso varie fasce fino al Ringside VIP Package che aveva un prezzo di 20000 dollari.

Ma per l'MVP Owner's Experience parliamo di tutt'altro livello: i 2 milioni non solo davano diritto alla suite pluriaccessoriata a bordo ring per due persone, con open bar e menù all-inclusive, oltre ad uno schermo per rivedere l'azione in TV dopo averla guardata dal vivo, ma anche ad un servizio di sicurezza e ad una scorta nell'intera serata. Inoltre era inclusa la possibilità di scattare una foto nello spogliatoio con Paul e Tyson prima della sfida, con i guantoni firmati da entrambi, nonché di ripetere lo scatto anche dopo il match salendo sul ring. Ed ancora: due notti di alloggio di lusso presso l'albergo ufficiale dell'incontro, per dieci ospiti. Già, perché nel pacchetto erano inclusi anche altri otto biglietti per posti vicinissimi al ring oltre ai due nella suite: quattro posti a sedere in prima fila e quattro posti a sedere in seconda fila.

Chi ha comprato i biglietti da 2 milioni: uno studio legale di Los Angeles

La suite per due persone, che ha avuto ampia visibilità durante la trasmissione della serata su Netflix, "segna il posto a sedere più vicino ai clienti che è stato storicamente approvato dagli enti regolatori del pugilato del Texas", secondo quanto affermato da Most Valuable Promotions.

Un'opportunità irripetibile, ma anche per pochissimi, visto il costo. Lo studio legale di Los Angeles TorkLaw ha affrontato la spesa, anche come mossa potente di marketing. Korosh Torkzadeh, un partner dello studio, ha spiegato la decisione: "La vita e lo sport spesso si riflettono a vicenda nella loro imprevedibilità. In TorkLaw, mentre trascorriamo le nostre giornate a combattere per i nostri clienti dentro e fuori dall'aula di tribunale, vediamo nella boxe la stessa determinazione richiesta per affrontare le battaglie più dure della vita".