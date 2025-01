Chi era Matteo Auguadro, velista di America’s Cup travolto e ucciso da una valanga sulle Lepontine

video suggerito

Matteo Auguadro è una delle tre vittime della valanga che si è abbattuta sopra Trasquera, in val Divedro, al confine tra la provincia del Verbano-Cusio-Ossola e la Svizzera, in cui hanno perso la vita anche Gaudenzio Bonini, 65, titolare di un’autoscuola; Matteo Lomazzi, 34, operaio frontaliere.

I tre condividevano la passione per la montagna e vivevano tutti nella zona di Verbania: stati travolti dalla massa nevosa che si è staccata sul crinale est della Punta Valgrande mentre percorrevano un tratto in salita con i ramponi. Dello stesso gruppo facevano parte altri due scialpinisti, che sono rimasti illesi e ancora sotto shock per l’accaduto. Una vera e propria tragedia che ha sconvolto la comunità piemontese.

Chi era Matteo Auguadro, velista di America’s Cup ucciso da una valanga sulle Lepontine

Matteo Auguadro era laureato in economia e commercio ed era stato prodiere su Mascalzone Latino per la Louis Vitton Cup dal 2005 al 2007. Tutti lo hanno sempre considerato un velista esperto e ha vinto il mondiale Maxi con l’equipaggio di Vesper nella Maxi Yacht Rolex Cup disputata a Porto Cervo. Il prodiere piemontese era una presenza costante in tutte le maggiori regate internazionali, dai Maxi ai Tp52 e agli RC44.

Sposato con Rachele e padre di due bambine, Auguadro amava lo sport e praticava diverse discipline: dallo sci al kite surf fino alla bicicletta, non si fermava mai e la sua famiglia era abituata alle sue uscite.

Grande appassionato di mare, dalla vela al wingfoil, e di montagna, con le sue frequentazioni alle montagne sovrastanti la sua Verbania, sul Lago Maggiore: i tanti colleghi che lo hanno omaggiato in queste ore hanno sottolineato la grande professionalità unita a una profonda umanità e alla disponibilità in ogni equipaggio di cui ha fatto parte, in mare come a terra.