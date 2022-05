Charles Oliveira manca il peso per 200 grammi: perde cintura e titolo Il campione brasiliano ha perso il titolo dei pesi medi UFC perché non ha rispettato il peso per mezza libbra, cioè duecento grammi. Se batterà Gaethjie potrà puntare al titolo.

A cura di Alessio Morra

Il lottatore di arti marziali miste Charles Oliveira ha perso la corona di campione dei pesi medi dell'UFC. Fin qui niente di clamoroso, nessun campione (nemmeno nella boxe è riuscito sempre a difendere la cintura). Ma Oliveira ha perso la corona per un motivo incredibile. Perché il brasiliano al momento del peso perché pesava più del consentito, il lottatore ha perso la possibilità di scombattere contro Justin Gaethje.

Ciò che è successo a Charles Oliveira è davvero incredibile. Il brasiliano ha perso il titolo di campione dei pesi medi per colpa di duecento grammi di troppo. Quando è andato al peso la bilancia ha segnato 156 libbre, mezza in più rispetto al limite imposto dalla categoria. Il regolamento prevede la possibilità di pesarsi una seconda volta, a distanza do un'ora dalla prima. Ma non è andata meglio a Oliveira che si è tolto anche i pantaloncini. Non è sceso sotto la soglia obbligatoria e così ha perso la possibilità di sfidare l'avversario cioè Gaethjie. Praticamente ha perso il titolo e la cintura per 200 grammi.

Il comunicato ufficiale della promotion di Dana White ha fatto sapere che il match non si sarebbe disputato: "A causa del mancato peso Oliveira perde parte della sua borsa e all’inizio dell’incontro verrà privato del titolo. Si combatterà come previsto, ma la cintura sarà assegnata solo in caso di vittoria di Gaethje. Se vince Oliveira, sarà il contender numero uno per il titolo vacante e combatterà contro il primo contender nei tempi e nei luoghi che si stabiliranno".

La cintura resta vacante, sarà di Gaethjie solo in caso di successo dello stesso, Oliveira dovrà disputare un incontro per potersi riprendere la possibilità di duellare per il titolo. Ma intanto il brasiliano in una nota ha espresso il suo disappunto e fa sapere di sentirsi ancora il campione: "Sono salito in camera dopo essermi pesato sulla bilancia Ufc e poi non ho consumato nulla, né cibo né acqua. Posso giurarlo su mia figlia. Sono andato a dormire, poi mi sono pesato il giorno dopo ed ero una libbra oltre. Non capisco cos’è successo. Sono un professionista, ci ho lavorato col mio staff, non capisco cos’è successo, non ha senso". Resta qualche dubbio sulla bilancia, ma intanto i big Poirier, Dariush e Makhacev stanno a guardare.