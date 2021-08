Cavallo abbattuto dopo infortunio nella gara di cross country: dramma alle Olimpiadi Jet Set, il cavallo elvetico cavalcato da Robin Godel, che si era infortunato irrimediabilmente ad un legamento della sua zampa anteriore destra, è stato abbattuto. La triste notizia è stata ufficializzata dalla Federazione equestre internazionale e ha alimentato nuovamente il dibattito sulla sicurezza dei cavalli durante le gare di equitazione di cross country.

A cura di Marco Beltrami

Una notizia triste che ha rovinato l'atmosfera olimpica a Tokyo. Jet Set, ovvero il cavallo cavalcato da Robin Godel nella prova di cross countrym è stato abbattuto. L'equino elvetico aveva subito un grave infortunio al legamento della sua zampa anteriore destra durante la gara, un danno irreparabile che gli avrebbe precluso la possibilità di tornare a gareggiare.

La gara di cross country di equitazione alle Olimpiadi è stata offuscata dall'infortunio rimediato dal cavallo svizzero. Il castrone 14enne, chiamato Jet Set, e cavalcato da Robin Godel, si è fatto male alla zampa mentre era alle prese con un ostacolo d'acqua. Dopo il trasporto in una clinica veterinaria, gli esami hanno evidenziato un danno irreparabile: strappo al legamento della zampa anteriore destra. A quel punto con il consenso del proprietario e del fantino, è stato deciso di sopprimere l'animale. Una situazione destinata a far discutere, dopo i dibattiti del passato sulla sicurezza degli animali negli eventi di cross country.

"Una notizia tristissima. Una vera perdita per l'equitazione. Jet Set sarà sempre ricordato come il fantastico cavallo che ha catturato tutti i nostri cuori", ha scritto in una nota la Federazione equestre". Robin Godel invece su Instagram ha ricordato il suo "compagno d'avventura" con queste parole: "È con il cuore molto pesante che annuncio la morte troppo precoce del mio caro Jet Set, a seguito di una rottura di un legamento a Tokyo. Al galoppo a pochi salti dal traguardo, l'infortunio ci ha costretto a lasciarlo andare… Jet era un cavallo straordinario e ancora una volta stava eseguendo una magnifica gara. Gareggiava per ciò che amava di più: galoppare e sorvolare gli ostacoli. Vi ringrazio tutti per il vostro sostegno e ne sono profondamente commosso. Spero che capirete la mia assenza dai social per i prossimi giorni".