Ha fatto il giro del mondo il video pubblicato su Instagram da Carl Nassib. Il giocatore di football americano dei Las Vegas Raiders ha deciso di fare coming out, annunciando di essere gay. Il classe 1993 ha dichiarato di essersi tolto "un peso dal petto", con la speranza che in tanti possano seguire il suo esempio e uscire allo scoperto. Nassib è di fatto il primo atleta in attività della storia della National Football League a rivelare la sua omosessualità.

"Volevo solo prendermi un momento per dirvi che sono gay. Era da un po' che avevo intenzione di farlo, ma finalmente oggi mi sento abbastanza a mio agio da togliermi questo peso dal petto". Inizia così il video in cui Carl Nassib annuncia al mondo la sua omosessualità. Il gigante dei Raiders, alla sua seconda stagione a Los Angeles, ha deciso di uscire allo scoperto, sottolineando di non essere alla ricerca di pubblicità. Una scelta legata alla volontà di mandare un messaggio forte, che possa essere anche di supporto alla comunità LGBT (che celebra e difende l'orgoglio, la diversità, l'individualità e la sessualità): "Farò del mio meglio per favorire una cultura che accetti tutti e che sia tollerante".

Le parole di Nassib, primo giocatore in attività di Football americano a fare Coming Out (Michael Sam infatti nel 2014 fu "tagliato" prima dei Draft della NFL, e altri atleti hanno rivelato di essere omosessuali dopo la fine della loro carriera), non sono passate inosservate, con il suo club che si è subito schierato al suo fianco pubblicamente con un Tweet dichiarandosi orgoglioso di lu. Anche il CEO della NFL Goodell ha appoggiato la scelta del giocatore: "Condividiamo le sue speranze, e speriamo che dichiarazioni di questo tipo non siano più degne di nota mentre marciamo verso la piena uguaglianza dei diritti della comunità LGBT". Sulla stessa lunghezza d'onda anche altre icone dello sport, come l'ex leggenda del tennis Billie Jean King che ha twittato il suo sostegno e Jason Collins primo giocatore della NBA a fare coming out.

Nassib che nel 2020 è entrato nei Raiders, dopo le esperienze con i Browns e i Buccaneers, ha rivelato anche di aver donato 100mila dollari all'associazione The Trevor Project che si occupa di prevenzione del suicidio e intervento di crisi per i giovani LGBT. Infatti nella sua dichiarazione su Instagram ha sottolineato la necessità di aiutare, chi spesso è costretto a non poter vivere liberamente la propria sessualità. Fondamentale a tal proposito per lui, l'appoggio di parenti, amici e anche degli altri giocatori: "Non sarei stato in grado di farlo senza di loro. Fin dall'esordio sono stato accolto dai compagni con il massimo rispetto e accettazione. Non conosco tutta la storia dietro la nostra coraggiosa comunità LGBT, ma sono desideroso di imparare e di aiutare tutti a continuare la lotta per l'uguaglianza e l'accettazione".