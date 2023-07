Bodybuilder muore durante un esercizio in palestra: il bilanciere con 200 kg gli spezza il collo Justyn Vicky, un famoso bodybuilder e influencer indonesiano, è morto durante l’esecuzione di un esercizio in palestra, lo squat con bilanciere. Pochi giorni prima aveva fatto un post che oggi mette i brividi: “È pericoloso da morire”.

A cura di Paolo Fiorenza

Un esercizio fatto come tante altre volte, ma stavolta il destino ha deciso che qualcosa sarebbe dovuto andare storto: Justyn Vicky, un body builder indonesiano di 33 anni, personal trainer e influencer di fitness molto seguito, è morto dopo essersi rotto il collo durante un allenamento nella palestra The Paradise Bali, a Sanur, in Indonesia.

Vicky era impegnato nello squat con sovraccarico, l'esercizio per fortificare cosce e glutei che prevede di accovacciarsi con un bilanciere sulle spalle. Secondo quanto riportato, mentre il culturista non riusciva a completare la fase di risalita, il bilanciere – caricato con dischi per un totale di ben 210 chilogrammi – è caduto in avanti, facendo scattare la sua testa e spezzandogli il collo. Vicky è stato portato subito in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza, ma nonostante gli sforzi è morto poco dopo.

Justyn Vicky era nativo di Giava in Indonesia, la sua giovane vita si è conclusa a 33 anni

Il bilanciere ha causato una frattura al collo e una compressione critica dei nervi vitali che si collegano al cuore e ai polmoni, lesioni troppo gravi per sopravvivere. Alle spalle del bodybuilder c'era una persona che lo seguiva nell'esecuzione dell'esercizio, ma non ha fatto a tempo ad evitare la tragedia, visto che è accaduto tutto in un attimo: Vicky è caduto a terra col bilanciere a schiacciargli nuca.

Lo scorso 5 luglio, in quello che visto oggi appare un'inquietante profezia, Vicky aveva pubblicato un video che illustrava lo squat, definendolo "uno degli esercizi più pericolosi", anche se, "fatto correttamente, cosa che raramente accade, uno squat con bilanciere non deve essere poi così pericoloso… fatto correttamente, uno squat con bilanciere è in grado di produrre gradi di aumento della massa muscolare che non possono essere prodotti da nessun altro esercizio… ma è pericoloso da morire". Parole che oggi mettono i brividi.

La palestra The Paradise Bali ha reso omaggio a Justyn Vicky con un accorato post su Instagram, definendolo "più di un semplice esperto di fitness. Era un faro di ispirazione, motivazione e sostegno incrollabile. La sua energia contagiosa e la sua genuina passione per aiutare gli altri a trasformare le loro vite ci hanno toccato profondamente. Attraverso innumerevoli allenamenti, parole di incoraggiamento e una guida compassionevole, è diventato una parte insostituibile dei nostri viaggi di fitness e della nostra famiglia in palestra. Al nostro caro Justyn, il tuo impatto sulle nostre vite è incommensurabile. La tua eredità sopravviverà attraverso le innumerevoli vite che hai toccato, le trasformazioni che hai ispirato e l'amore e la passione che hai infuso in ogni momento che abbiamo trascorso insieme".