Bimbo prodigio di 3 anni è già un campione di scacchi: nessuno come lui nella classifica mondiale Un bimbo di soli tre anni è appena entrato nella classifica mondiale degli scacchi: mai prima d'ora nella storia un giocatore così giovane era riuscito ad accedere al ranking internazionale della Federazione.

A cura di Michele Mazzeo

Anish Sarkar, un bambino indiano di soli tre anni, è diventato il più giovane giocatore di scacchi ad entrare nella classifica mondiale della Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE). Questo bimbo prodigio, nato il 26 gennaio del 2021, ha realizzato qualcosa che molti adulti possono solo sognare: guadagnarsi un posto nel ranking iridato degli scacchi che in top-5 vede altri due talenti indiani (Arjun Erigasi 4° e Gukesh Dommaraju 5°) ancora giovani ma, ovviamente, molto più esperti dell'ultimo connazionale entrato in classifica e in lizza per il titolo iridato (il 18enne Gukesh a fine mese affronterà l'attuale campione, il cinese Ding Liren a Singapore per il titolo di campione del mondo) seguendo le orme del leggendario Viswanathan Anand.

Inevitabile chiedersi come ha fatto un bimbo di soli tre anni a conquistare i punti necessari per guadagnarsi l'accesso alla classifica mondiale degli scacchisti. E la risposta sta nel suo precocissimo approccio alla disciplina e alla sua partecipazione già a diversi tornei per giovanissimi giocatori organizzati in India dalla FIDE. La "carriera" di Anish Sarkar è infatti iniziata nella regione del Bengala Occidentale dove ha partecipato a due campionati open. Nel primo, dove ha gareggiato contro avversari che avevano massimo anni, grazie al suo score di cinque vittorie, un pareggio e solo due sconfitte ha ottenuto 5,5 punti su 8 possibili classificandosi al 24° posto su 140 partecipanti, mentre nel secondo, dove ha gareggiato nella categoria under 13, ha chiuso con una vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte.

Questo è bastato per soddisfare i requisiti necessari per guadagnarsi un posto nella classifica globale. Con un Elo di 1.555 punti, Anish Sarkar ha quindi ottenuto la sua prima valutazione FIDE classica, lasciando tutti a bocca aperta dato che mai nessuno prima d'ora era riuscito ad entrare nella classifica mondiale degli scacchi così giovane. Un qualcosa di unico dunque quanto fatto dal precocissimo talento indiano che la Federazione Internazionale non ha lasciato passare sottotraccia affrettandosi a condividere la straordinaria notizia sui propri profili social.