Arriva la boxe nella cabina telefonica, è a mani nude e senza limiti di peso: violenza selvaggia Dalla Russia arriva la boxe nella cabina telefonica: non ci sono categorie di peso, né guantoni sulle mani. Se le danno di santa ragione…

A cura di Paolo Fiorenza

Della serie ‘sport di cui non sentivamo la mancanza', ecco arrivare dalla Russia la boxe nella cabina telefonica, dove lo stile della cabina è quello classico inglese, immortalato da cinema e TV. L'idea è di Andrei Zaikin, fondatore del sito e dell'account Instagram Punch Club, il cui scopo è organizzare combattimenti assolutamente liberi, nello stile del film Fight Club, senza l'uso di guantoni o qualsiasi cosa che copra le mani.

Tra questi, l'ultimo nato è proprio quello che vede due pugili sfidarsi all'interno di una cabina telefonica, peraltro senza limiti di peso. Ed infatti nel visualizzatissimo video postato da Zaikin si vede un giovane smilzo avvinghiato ad un avversario tarchiato e corpulento, per non dire sovrappeso. Schivare i colpi non è certamente facile, ma d'altro canto pure indirizzarli con forza non è agevole, visto lo spazio molto ridotto in cui ci si muove.

"Stiamo lanciando un nuovo interessante spettacolo, hai mai litigato in una cabina telefonica? Che ne dici dell'idea?" chiede Zaikin ai suoi followers. "Grande idea", "roba esplosiva", "voglio partecipare", sono alcuni dei centinaia di commenti entusiasti. Zaikin non si occupa solo di questo nuovo ‘sport', ma spesso promuove altri tipi di eventi all'interno della sua palestra. Ha organizzato tornei di braccio di ferro, sollevamento pesi e concorsi di bodybuilding per donne. Insomma le idee non gli mancano, basta che ci sia la forza fisica in mezzo o ci si meni, anche in condizioni assurde come quelle documentate nel video. Qualcosa ci dice che la boxe nella cabina telefonica non diventerà sport olimpico…