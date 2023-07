Apoteosi per il fioretto femminile a squadre: l’Italia è di nuovo campione del mondo! Come ai Mondiali a Il Cairo, anche a Milano la medaglia d’oro del fioretto a squadre femminile si conferma la più forte in pedana. Tripudio totale per Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, semplicemente stupende.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Italia femminile del fioretto è ancora una volta straordinaria: in finale ai Mondiali di scena a Milano si è presa la vittoria, meritatissima nella classica contro la Francia. Una sfida a tratti dominata dalle atlete azzurre che si sono subito portate in vantaggio e poi hanno cercato di gestire stoccata dopo stoccata il punteggio. Tenendo sempre a debita distanza le transalpine che hanno provato a rimontare nella parte centrale dove si è combattuto punto su punto. Poi un nuovo allungo di Alice Volpi nella penultima pedana, fino a Francesca Palumbo che ha chiuso per il successo iridato meritatissimo 45 a 39.

Trascinate da un pubblico delle grandi occasioni con il Palazzetto milanese gremito in ogni posto, la squadra di fioretto non ha lasciato scampo alle francesi: in pedana si sono alternate la campionessa del mondo in carica Alice Volpi, la medaglia d’argento dell’individuale Arianna Errigo, Martina Favaretto, bronzo Mondiale, e la riserva Francesca Palumbo, campionessa italiana in carica. Un vero e proprio Dream Team che ha esaltato ancora una volta la scuola azzurra, inarrivabile!

Contro la Francia dopotutto non era e non poteva essere una finale normale tra due squadre e due scuole al top a livello mondiale. E così è stato con le azzurre che hanno faticato moltissimo a trattenere la rimonta delle avversarie che hanno provato il tutto per tutto negli ultimi attacchi, avvicinandosi anche ad un solo punto.

Poi, l'orgoglio, la voglia e la caparbietà delle italiane ha avuto la meglio. Alice Volpi nel penultimo assalto ha ripreso 6 stoccate di vantaggio e quando Francesca Palumbo ha gestito l'ultima pedana si è capito che il titolo fosse ad un passo. Il secondo consecutivo, un anno dopo Il Cairo, l'Italia femminile di fioretto si conferma la più forte in circolazione.