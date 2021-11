La fece nascere da prematura, ora Lo Cicero vuole ritrovare Miriam dopo 26 anni: “Aiutatemi” Andrea Lo Cicero è l’ex giocatore di Rugby che nel 1995, in servizio come volontario su un’ambulanza della Croce Rossa, aiutò una donna a far nascere la piccola Miriam. In un tweet con la foto dell’epoca ha rivolto un appello per riuscire a incontrarla oggi, 26enne.

Miriam oggi ha 26 anni. È la bimba che nacque prematura nel 1995 a Catania. Venne al mondo aiutata da un angelo speciale che aveva soccorso sua madre. Quell'angelo custode, allora 19enne, era un volontario della Croce Rossa dalle braccia forti e il cuore grande, prestava servizio in ambulanza: Andrea Lo Cicero, ex giocatore di rugby, protagonista con la maglia Azzurra tra la fine degli Anni Novanta e l'inizio del Duemila. L'adrenalina delle mischie, le battaglie al Sei Nazioni o le sfide corpo a corpo in Coppa del Mondo non sono state (e non saranno) mai abbastanza rispetto alle emozioni provate in quel giorno che fu al fianco della donna siciliana per aiutarla a partorire.

Non ha mai dimenticato quell'esperienza che lo toccò fin dentro l'anima, lasciandolo disarmato dinanzi alla bellezza della vita. Non ha mai smesso di pensare alla creatura che reggeva con delicatezza e mostrava con orgoglio, quasi fosse figlia sua. Ecco perché, a corredo di una foto scattata all'epoca quando aveva 19 anni, ha aggiunto anche un messaggio particolare: un appello affinché chiunque abbia notizia della "piccola" che lo fissava si faccia vivo e alimenti il passaparola per poter incontrare quella che oggi è una donna.

Magari sarà la stessa Miriam a rispondergli nel leggere il post che l'ex giocatore di rugby ha condiviso sui social network: "Spero che un giorno io possa incontrare Miriam – si legge nel tweet di Lo Cicero -. Sperando che la condivisione social mi possa aiutare Vi racconto una delle esperienze più belle, toccanti, emozionanti della mia vita. Da volontario della @crocerossaitaliana @crocerossasicilia. Avevo 19 anni durante un servizio in ambulanza. In questa foto mi trovo nel reparto di Ostetricia di Catania, il mattino dopo aver soccorso la mamma di questa bellissima bimba Miriam, 3,350 kg, 50 cm. Era il 1995, Catania, inizio primavera, Ospedale Santo Bambino. Questi dati non lo leverò mai dalla mia mente".