video suggerito

Ammise lo stupro di una 12enne, ora van de Velde parteciperà alle Olimpiadi: “Non sono un mostro” Steven van de Velde, che rappresenterà l’Olanda nel beach volley sta facendo discutere. Nel suo passato una brutta storia di violenza sessuale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il conto alla rovescia per le Olimpiadi sta per finire e non mancano le polemiche. Una delle più feroci è quella relativa alla partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi di Steven van de Velde, atleta chiamato a rappresentare l'Olanda nel beach volley. La sua presenza ha sollevato un polverone alla luce di un episodio del passato: il 29enne infatti nel 2016 è stato condannato a 4 anni di carcere dopo l'ammissione dello stupro di una ragazzina di 12 anni.

van de Velde alle Olimpiadi, polemiche per la condanna per lo stupro di una ragazzina

L'episodio che risale a quando van de Velde aveva 22 anni è dunque tornato d'attualità perché in tanti si sono indignati per la possibilità offertagli di competere in Francia. La sua storia fece molto rumore perché l'olandese ammise tre capi di imputazione di stupro sulla minorenne che conobbe su Facebook. Il giocatore di beach volley all'epoca scontò parte della pena in Gran Bretagna prima di essere trasferito in Olanda. Rimase in carcere solo 12 mesi. Dal suo rilascio nel 2017, gli è stato permesso di riabilitare le sue ambizioni olimpiche, con il Comitato olimpico olandese che sostiene pienamente la sua presenza a Parigi.

Van de Velde riabilitato dal Comitato olimpico olandese

Per cercare di spegnere le polemiche lo stesso Comitato e la Federazione hanno rilasciato un comunicato dimostrando di essere a conoscenza della storia di van de Velde: "All'epoca fu dichiarato colpevole secondo la legge inglese e scontò la pena". Come giustificare la sua presenza alle Olimpiadi? Secondo gli esperti consultati dai vertici federali, non ci sarebbe alcuna possibilità che l'olandese possa ripetere i suoi tremendi gesti. Michel Everaert segretario generale della Federazione olandese di pallavolo (Nevobo), in una nota ha spiegato: "Il giocatore è pienamente reintegrato nella comunità pallavolistica olandese. Dimostra di essere un professionista e un essere umano esemplare, e non c’è motivo di dubitare di lui dal suo ritorno".

Secondo la Federazione olandese, il giocatore ha ammesso di aver commesso “l'errore più grande della (sua) giovane vita". Dal canto suo il pallavolista ha spiegato: "Non posso tornare indietro, quindi dovrò sopportarne le conseguenze". Dopo aver confermato di aver preso parte ad un percorso riabilitativo, van de Velde, oggi marito e padre ha spiegato: "Sono stato etichettato come un mostro sessuale, come un pedofilo. Questo non lo sono, davvero no".