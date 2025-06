Il successo inarrestabile dei reality show: perché li amiamo così tanto? Tra quotidianità spiate e viaggi impossibili, i reality show rimangono tra i programmi più visti in tv. Sono puro intrattenimento, ma raccontano molto anche di noi come società, ecco perché – quando funzionano davvero – riescono a tenerci incollati allo schermo.

Con l'arrivo su Sky del nuovo e attesissimo strategy game Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, ci si è tornati a interrogare sul fascino senza tempo dei reality show. Dagli anni 2000 in poi, infatti, sono diventati inarrestabili e ormai popolano i palinsesti di quasi tutte le reti televisive. Come si spiega così tanto successo? Antesignani dei social network, attraverso le telecamere che seguono i concorrenti, nei reality possiamo spiare le avventure dei protagonisti senza filtri (o quasi), e probabilmente siamo attratti dall'imprevedibilità di uno show che prende forma di attimo in attimo, proprio come la vita vera.

Ma un altro aspetto interessante di questo tipo di programmi è che ci dà la possibilità di immedesimarci nelle dinamiche (spesso amplificate dalla situazione) sociali. C'è chi diventa subito leader e chi viene messo da parte, chi si innamora e chi tradisce, chi litiga o mette in atto strategie. È, insomma, un racconto dell'umanità sorprendentemente autentico, nonostante lo schermo della televisione a farci da barriera. Nel caso di Money Road, poi, questo è ancor più vero.

La prima puntata è andata in onda lo scorso 29 maggio, si tratta di uno show decisamente inedito per il panorama, tanto che all'estero il format è già stato premiato per la sua originalità. 12 persone comuni di ogni età, estrazione sociale e provenienza, si ritrovano catapultate nella giungla malese con un solo obiettivo: arrivare alla fine di un percorso tortuoso tra caldo, stanchezza e fame, con solo lo stretto necessario per sopravvivere. Alla fine, i concorrenti che riusciranno a tagliare il traguardo e superare tutte le sfide potranno dividersi il montepremi di 300.000 euro, ma c'è un ma, perché nel corso delle puntate il presentatore Fabio Caressa proverà a farli cedere offrendo loro delle comodità… a caro prezzo. Ogni “tentazione” accettata andrà ad erodere il jackpot, e così il gruppo viene messo di fronte a un dilemma: “pensare a se stessi, o al bene della collettività?”.

Un reality che più reale di così non si può, visto che ci interroga sulla natura umana, e allora come si può non rimanere incollati allo schermo per scoprire chi cederà e chi invece saprà resistere? Ma soprattutto, la domanda che ci viene da farci minuto dopo minuto è solo una: cosa faremmo noi al loro posto? Lo show Sky Original prodotto da Blu Yazmine va in onda ogni giovedì su Sky 1 e in streaming su NOW.

