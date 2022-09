Quattro motivi per non perderti la nuova stagione di X Factor Le audition alla scoperta dei nuovi talenti musicali sono dietro l’angolo e il 15 settembre il programma musicale di Sky ci ripromette, ancora una volta, di tenerci incollati allo schermo. Ecco tutti i motivi per non perdersi la nuova edizione.

A cura di Ciaopeople Studios

Uno spettacolo imperdibile

Il conto alla rovescia è quasi finito e siamo già pronti a organizzare visioni collettive del giovedì sera, puntando tutto sul nostro talent preferito. X Factor è tra gli show di punta del palinsesto ed è decisamente tra i programmi più amati dal pubblico italiano. I motivi sono tantissimi, ma la spettacolarità della messa in scena spicca tra tutti: il music show di Sky, infatti, conquista per l'alto tasso di emotività, la potenza delle scelte musicali, luci e colori tutti al servizio di uno spettacolo ogni volta diverso. Quest'anno, finalmente, torna anche il pubblico in presenza a dare calore a ogni fase della gara: una componente che caricherà di ancora più adrenalina i cantanti e i musicisti chiamati a una sfida non da poco: diventare la prossima star radiofonica.

Giudici e conduttrice d'eccezione

A undici anni dalla sua vittoria nella categoria Under Donne, Francesca Michielin ricalca il palco di X Factor da conduttrice, e gli occhi saranno tutti puntati su di lei! Il cast è tutto nuovo, o quasi: Fedez ritorna al tavolo dei giudici e al suo fianco ci saranno Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D'Amico, tutti e quattro pronti a sfidarsi in nome della buona musica. La loro amicizia e l'affiatamento che traspare dai promo già mandati in onda ci suggeriscono che ne vedremo decisamente delle belle.

Una gara emozionante

Anche quest'anno non ci sarà la categorizzazione dei concorrenti: i 12 finalisti verranno scelti solo in base alla proposta musicale, i giudici saranno quindi liberi di lasciarsi condurre dal proprio istinto durante la formazione delle squadre. Un'imprevedibilità che ci lascerà con il fiato sospeso, vista l'esperienza dei chiamati a giudicare: tutti dalla carriera artistica importante, e ciascuno con il proprio gusto. Si partirà con la messa in onda delle Audition all'Allianz Club di Milano, per poi arrivare al Bootcamp, la terza fase di scrematura dei concorrenti. Ci sarà il classico meccanismo dello switch sulle sei sedie a disposizione: è il momento decisamente più atteso, quello su cui partono le scommesse! Chi si aggiudicherà il posto in squadra?

La fase inedita

Lo step finale per arrivare ai live e alla tanto agognata vittoria sono le Last Call, quest'anno in versione inedita e ancora più ricca di suspence. Tornano le sei sedie sul palco e tornano i giudici a riascoltare i contendenti: la scelta dei tre finalisti per ciascun giudice sarà decisiva. Tra risate, commozione e soprattutto tanta musica l'appuntamento è quindi il 15 settembre alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW