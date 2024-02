San Valentino sul divano? È in arrivo la nuova serie tv Sky Original che promette di conquistare il cuore di tutti Nella settimana più romantica dell’anno la nuova storia firmata Sky punta a diventare protagonista, riscrivendo il genere in una chiave tutta nuova. Un Amore, con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti e con la regia di Francesco Lagi, è infatti più che un racconto romantico: può un incontro adolescenziale stravolgere anche il presente e sfidare il tempo e lo spazio? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Tutto inizia in una calda estate di fine anni '90, c'è un interrail, zaino in spalla e ci sono loro: Alessandro e Anna. I due ragazzi, interpretati nella serie da Luca Santoro e Beatrice Fiorentini, si innamorano in un battere di ciglia, eppure sono destinati a separarsi. Ma ben prima degli smartphone e delle videochiamate c'erano le lettere: è così che la coppia continua a scriversi per anni, in un rapporto epistolare dolce e sincero mai del tutto concretizzato. Cosa può succedere, allora, quando passano vent'anni dal primo incontro e i due sono diventati ormai grandi? Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti portano magicamente in scena la complessità dell'età adulta, molto diversa dai sogni estivi e dai ricordi di gioventù, interpretando i due protagonisti cresciuti.

Nei sei episodi di Un Amore – dal 16 febbraio, tutti i venerdì alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now – il tempo è al centro del racconto: la storia, infatti, si snoda in due linee temporali raccontate quasi simultaneamente, come se da qualche parte i fatti stessero accadendo insieme. Da un lato ci sono Alessandro e Anna poco più che maggiorenni, alle prese con dubbi e sentimenti tipici di un'età ancora adolescenziale, dall'altra i due sono ormai cresciuti e provano a tenere insieme i pezzi delle proprie vite, che forse hanno preso una piega inaspettata rispetto a quello che sognavano.

Eppure a tenere ben saldo il tutto è la determinazione dell'amore, e la sicurezza che questo possa andare oltre il tempo e la distanza, perché – come dice Alessandro – “Se desideri davvero qualcosa, devi farla accadere”. Ambientata tra Spagna e Bologna, la serie creata da Stefano Accorsi ed Enrico Audenino promette di regalare emozioni uniche, anche ai cuori meno romantici: i problemi raccontati nell’arco di più di vent'anni sono infatti reali e universali, portati in scena dal regista Francesco Lagi con il supporto di altri attori già amati dal pubblico come Alessandro Tedeschi, Andrea Roncato e Ivan Zerbinati.

