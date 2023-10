Superare gli ostacoli per raggiungere l’X Factor: la sfida entra nel vivo Nella corsa verso la finale, la giuria composta da Fedez, Ambra, Dargen e Morgan racconta di come sia possibile ritrovare la luce, accettando ogni sconfitta e ripartendo sempre anche dal punto più basso.

A cura di Ciaopeople Studios

Accettare i momenti bui per trovare una nuova luce e ripartire. È questo il prezioso consiglio che danno i quattro giudici di X Factor 2023, ricordando che dietro a ogni successo c’è sempre un percorso fatto anche di ostacoli e brutte cadute. Dopo l’esordio di ieri delle loro quattro squadre ai Live Show – in onda ogni giovedì su Sky e Now Tv –, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan raccontano di come sia possibile rinascere a partire proprio dalle difficoltà. “Ho avuto tanti momenti bui e siano benedetti – dice Dargen –, perché il momento buio è quello in cui ti chiedi come fare a trovare la luce e magari cerchi una strada nuova. Quindi io auguro a tutti dei momenti buissimi”.

Andare avanti sempre

Entrando nel vivo della sfida, con l’arduo compito di aiutare a crescere i nuovi talenti di questa edizione di X Factor, i giudici tengono bene a mente l’importanza di rialzarsi sempre dopo ogni caduta. Perché in tutti i percorsi e le carriere “ci sono momenti bui – osserva Fedez –, che sono attribuibili forse a degli insuccessi. Succede e si va avanti”. Dello stesso avviso è Ambra, per la quale i periodi difficili sono stati “più di uno”, di cui “uno lunghissimo e poi… è sempre pieno di buche”. Come fare a superarli? “Accettandoli”, dice con un sorriso.

Rimanere connessi alle passioni

A ricordare l’importanza di saper sfruttare anche le fasi della vita in cui tutto sembra girare per il verso sbagliato, è Morgan, che non ha dubbi su quanto i momenti bui siano “necessari” in ogni carriera e percorso artistico. “La storia insegna che c’è una curva, anzi un’onda sinusoide che continua a salire e scendere. Per cui non c’è da fare tanto schiamazzo quando le cose non girano – osserva -, perché è naturale che dopo un po’ gireranno ancora. L’importante è rimanere connessi a quella cosa, nel nostro caso alla musica”. Non prendere le distanze, quindi, da ciò che sta sfuggendo di mano, ma continuare a “coltivare come se si fosse all’inizio. Perché il momento buio ti riporta a una condizione di non stardom, sia economica che morale che sociale che affettiva. Quando uno è sulla cresta dell’onda, tutti gli stanno intorno, ha molto denaro, ha molta libertà. Quando uno non lo è, tutto ritorna a essere come all’inizio. All’inizio però cosa c’era? La passione per la musica. Bisogna ritornare dentro a quella febbre – conclude – e quindi studiare. Così si esce dal momento buio”.

Nel percorso verso la tanto attesa finale, quindi, rimane forte la consapevolezza da parte della giuria più famosa d’Italia che la luce si può sempre ritrovare. Superare una sconfitta o un momento di sconforto? Per i giudici di X Factor sono senza dubbio quattro sì.