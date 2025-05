E se ogni comodità avesse un prezzo altissimo? È questa la sfida di un nuovo reality show È in arrivo anche in Italia Money Road, uno strategy game del tutto inedito che promette di tenerci incollati allo schermo fino all’ultima puntata. Dodici sconosciuti alle prese con una sfida: sopravvivere nella giungla malese per aggiudicarsi un montepremi di 300.000 euro… a una sola condizione però, non cedere alla tentazione della comodità.

A cura di Ciaopeople Studios

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dicono che le nuove generazioni si siano dimenticate il prezzo del sacrificio, ma è davvero così? Il nuovo reality show di Sky Original sembra voler mettere alla prova i concorrenti come mai successo prima. Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo è l'adattamento italiano di un format già amatissimo e pluripremiato all'estero (Tempting Fortune), una novità assoluta con dei risvolti del tutto inediti. Sì, perché più che un gioco in cui i concorrenti devono semplicemente far fuori gli altri giocando d'astuzia, in questo strategy game la propria forza di volontà e lo spirito di squadra è tutto.

Dodici persone comuni, sconosciute al grande pubblico e di diversa provenienza, età ed estrazione sociale, dovranno affrontare un esperimento sociale a tratti estremo che vuole svelare la loro vera natura. Saranno in grado di sopravvivere due settimane in un luogo remoto e selvaggio, con nient'altro se non il minimo indispensabile? Arrivare alla meta restando uniti sarà fondamentale per aggiudicarsi e dividersi il jackpot più alto, perché qualora dovessero cedere a qualche tentazione (un tuffo in piscina, una cena stellata, l'aria condizionata, per dirne alcune) allora il montepremi finale di 300.000 euro risulterà via via eroso.

A condurre l'esperimento sociale è Fabio Caressa, volto amato dello sport televisivo, che stavolta si cala in un ruolo inedito: quello di osservatore, narratore ma soprattutto provocatore, visto che le tentazioni verranno proposte continuamente e spesso saranno perfino segrete. In una società in cui tutto è ormai a portata di click e siamo abituati a soddisfare nell'immediato qualsiasi nostra necessità sarà interessante osservare le scelte, i conflitti e le contraddizioni di chi ha deciso di mettersi in gioco.

Già dai primi minuti la tensione è palpabile: la “compagnia delle tentazioni” (i concorrenti) devono conoscersi velocemente e subito mettersi in cammino lungo il percorso. Tuttavia il caldo, la fame e l'umidità della giungla malesiana non lasciano scampo e dopo quattro ore qualcuno già inizia a vacillare. La prima tentazione è rappresentata da scintillanti quad sui cui poter far viaggiare gli zaini pesanti alla “modica” cifra di 500 euro, un sollievo non da poco per il viaggio. Chi penserà ai propri interessi, e chi metterà davanti quello della collettività? Lo show prodotto da Blu Yazmine inizierà il 29 maggio su Sky Uno e in streaming su NOW per una durata di 6 puntate.

Contenuto pubblicitario a cura di Ciaopeople Studios.