Tutto quello che ho, la nuova fiction con Vanessa Incontrada: cast, trama e puntate su Canale 5 In onda da mercoledì 9 aprile in prima serata su Canale 5 Tutto quello che ho, nuova serie tv con Vanessa Incontrada come protagonista, al suo fianco Marco Bonini. La fiction da quattro puntate è ispirata a una storia vera.

Mercoledì 9 aprile in prima serata su Canale 5 al via Tutto quello che ho, nuova serie tv con Vanessa Incontrada. L'attrice sarà protagonista nei panni di Lavinia, avvocato di successo. Al suo fianco Marco Bonini che interpreta Matteo Santovito, poliziotto. La fiction è ispirata a una storia vera e racconta la storia di una madre e della sua famiglia, chiamati ad affrontare una sfida difficile. La fiction, una coproduzione RTI- 7 Verticale è diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, ha nel cast Alessia Giuliani, Alex Lorenzin, Margherita Attorre. Ambientato a Livorno, il racconto si sviluppa in 4 puntate.

Le anticipazioni della prima puntata di Tutto quello che ho del 9 aprile

Nella prima puntata di Tutto quello che ho, in onda mercoledì 9 aprile, Lavinia si metterà sulle tracce di sua figlia Camilla. Analizzando foto e messaggi scoprirà un lato sconosciuto della ragazza. Nel frattempo, Matteo e i colleghi condurranno le loro indagini arrivando ad arrestare Kevin (Ibrahima Gueye), ragazzo di origini nigeriane con precedenti penali che conosce la giovane. È a questo punto che moglie e marito si scontreranno, la prima pronta a battere piste alternative, il secondo convinto che Kevin sia responsabile della scomparsa di Camilla. Il ragazzo indicherà a Lavinia quale strada seguire per risalire alla verità.

Marco Bonini e Vanessa Incontrada

La trama ispirata ad una storia vera

In Tutto quello che ho la serenità della coppia formata dall'avvocato Lavinia (Vanessa Incontrada) e dal poliziotto Matteo (Marco Bonini) viene distrutta dalla scomparsa della figlia Camilla (Margherita Attorre). La fiction, ispirata a una storia vera, racconta la storia dei genitori alla ricerca disperata della figlia. I due scopriranno un lato nascosto della ragazza. Le indagini porteranno all'arresto di Kevin, principale indiziato nella sparizione. Matteo è convinto che sia colpevole, al contrario di Lavinia. Quest'ultima, seguendo le indicazioni del ragazzo, scoprirà la natura del rapporto tra lui e sua figlia.

Marco Bonini e Margherita Attorre

Il cast della nuova fiction con Vanessa Incontrada

Qui il cast completo della fiction di Canale 5:

Lavinia – Vanessa Incontrada

– Vanessa Incontrada Matteo – Marco Bonini

– Marco Bonini Camilla – Margherita Attorre

– Margherita Attorre Roberto – Edoardo Miulli

– Edoardo Miulli Claudia – Alessia Giuliani

– Alessia Giuliani Eugenio – Filippo Brogikevin Ibrahima Gueye

– Filippo Brogikevin Ibrahima Gueye Flavio – Alex Lorenzin

– Alex Lorenzin Fatimah – Osas Imafidon

– Osas Imafidon Valentina – Caterina Quintavalla

– Caterina Quintavalla Vittoria – Cassarà Antonella Attili

– Cassarà Antonella Attili Ascenzio – Gianfranco Gallo

– Gianfranco Gallo Commissario Manuel Rocca – Fabrizio Coniglio

Quante puntate sono e quando finisce

La serie Tutto quello che ho si sviluppa in 4 puntate da 100 minuti ciascuna, diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca:

Prima puntata: 9 aprile 2025

Seconda puntata: 16 aprile 2025

Terza puntata: 23 aprile 2025

Quarta puntata: 30 aprile 2025

Dove è stata girata

Tutto quello che ho è stata girata tra maggio e giugno 2024 soprattutto a Livorno in location come il quartiere Venezia, la Terrazza Mascagni, lo Scoglio della Regina e il Mercato delle Vettovaglie.