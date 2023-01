The Last Of Us rinnovato per una seconda stagione, il primo episodio disponibile gratis su Youtube Dopo il grande successo registrato dai primi due episodi, che hanno quasi scalfito il record assoluto di House of the Dragon, la HBO ha deciso di rinnovare la serie seguendo quindi lo stesso script del videogame in esclusiva su Playstation.

La seconda stagione di The Last of Us è ora ufficiale. L'avevamo data per scontata, ma non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, direbbe il vecchio Trap. Dopo il grande successo registrato dai primi due episodi, che hanno quasi scalfito il record assoluto di House of the Dragon, la HBO ha deciso di rinnovare la serie seguendo quindi lo stesso script del videogame in esclusiva su Playstation. La serie con Pedro Pascal e Bella Ramsay, diretta da Craig Mazin e scritta da Neil Druckmann (creatore del videogame), ha avuto un aumento del 22% tra il primo e il secondo episodio. Si tratta del più grande aumento di pubblico per una serie nella storia della HBO.

Le parole di Neil Druckmann

Neil Druckmann ha festeggiato così l'ufficialità di una seconda stagione: "Sono onorato e francamente sopraffatto all'idea che così tante persone si siano sintonizzate e si siano connesse con la nostra rivisitazione televisiva del viaggio di Joel ed Ellie. E la collaborazione con Craig Mazin, con il nostro incredibile cast e con la troupe e con tutta HBO, sinceramente ha superato le mie già alte aspettative. Ora avremo il piacere assoluto di poterlo fare di nuovo con la seconda stagione! A nome di tutti in Naughty Dog e PlayStation, grazie!"

Il primo episodio della prima stagione è disponibile gratis su Youtube

In Italia, intanto, Sky ha reso disponibile il primo episodio della prima stagione di The Last Of Us in versione integrale su Youtube. Sarà così messo a disposizione di chi non è abbonato a Sky o a Now che avrà così la possibilità di farsi un'idea della bontà e della qualità di questa serie che ha conquistato oltre 22 milioni di spettatori solo negli Stati Uniti, in una sola settimana. Numeri incredibili, che sono secondi solo a House of the Dragon, la serie spin-off di Game of Thrones.