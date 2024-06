video suggerito

The Chosen, la quarta stagione della serie evento sulla vita di Gesù arriva al cinema La serie che racconta la vita di Gesù, interessante fenomeno mondiale partito da una produzione dal basso, riparte con la quarta stagione. I primi due episodi saranno proiettati al cinema dal 14 al 18 giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È diventata un evento mondiale e ora debutta anche in sala. Dal 14 al 18 giugno, i primi due episodi della quarta stagione di The Chosen, la prima serie Tv ispirata alla vita di Gesù, debutterà in esclusiva negli Uci Cinemas, in anticipo rispetto alla distribuzione sulle piattaforme digitali –, la prima serie televisiva sulla vita di Gesù.

The Chosen è già un cult di livello planetario e soprattutto un caso interessante per le logiche di produzione alla base, trattandosi di un progetto nato dal basso negli Stati Uniti (finanziato tramite crowdfunding) che è stato lanciato gratuitamente online nel 2019 e da allora ha raggiunto numeri da record. Sono oltre 200 milioni gli spettatori, più di 770 milioni di visualizzazioni degli episodi e oltre 12 milioni di follower sui social media. L'Italia sembra essere uno dei Paesi dove il fenomeno The Chosen ha avuto maggiore risonanza, trattandosi del Paese europeo continentale con il maggior numero di download dell'app e un totale stimato di 3 milioni di visualizzazioni degli episodi.

Le parole dell'attore Alaa Safi

La quarta stagione, che prosegue nel racconto della vicende di Gesù dai 30 anni fino alla crocifissione, riparte dall'opposizione dei romani all’influenza del Messia, dove si piantano i semi del tradimento. A parlare alla stampa di questa nuova stagione è Alaa Safi, l'attore francese tra i protagonisti di The Chosen, in cui interpreta il ruolo di Simone Zelota: "Un dramma storico come questo, che parla alla fine di buoni sentimenti, credo sia un bel messaggio di pace in un contesto quello odierno delicatissimo purtroppo all'insegna di guerre e conflitti. C'è una grande frustrazione nel non poter fare niente, ma l'arte può aiutare".

L'attore Alaa Safi in The Chosen

Quindi ha aggiunto un dettaglio in merito alla sua esperienza personale di attore: "Non essendo cristiano, non avendo una cultura di questo tipo, avevo davvero bisogno di sentire che potevo tuffarmi in quello che c'era scritto e raffigurato". In effetti il tono moderno di The Chosen e la scelta di includere nel cast anche interpreti appartenenti anche ad altre confessioni religiose ne rivelano una visione ampia, che mira a raggiungere il miliardo di spettatori.

La passiona di Papa Francesco

La serie, Diretta e co-scritta da Dallas Jenkins, come Safi ha avuto modo di constatare ha appassionato anche Papa Francesco: "Io personalmente ho avuto modo di incontrare Papa Bergoglio, ma in precedenza era già accaduto al regista e agli attori di parlare con lui della serie. Ha detto che conosceva la serie, l'attore protagonista gli ha detto che sarebbe stato Gesù e lui ha detto all'altro: "E tu dovrai essere Giuda". Non sappiamo se abbia visto le tre stagioni, ma mi auguro di sì perché fa bene guardarla". La si può guardare gratuitamente sul sito della produzione e scaricando l'app.