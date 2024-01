Terra amara, anticipazioni nuove puntate dal 14 al 21 gennaio: la morte di Fekeli farà sorgere dubbi Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara che andranno in onda la da lunedì 14 gennaio a domenica 20. Le trame degli episodi pomeridiani e dell’appuntamento in prima serata del weekend. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, in onda da lunedì 14 gennaio a domenica 21. Di seguito le trame degli episodi che saranno trasmessi nel consueto appuntamento pomeridiano dalle 14:10 su Canale 5 e anche nella puntata della domenica sera, in prima serata, alle 21:30. Ci saranno degli sviluppi significativi: la morte di Fekeli provocherà molti dubbi in Züleyha, che non crederà alla versione dell’infarto e parlerà delle sue perplessità a Luftiye.

Terra Amara, anticipazioni nuove puntate da lunedì 14 a sabato 20 gennaio

La morte di Fekeli getta Cukurova nel lutto, ma sia Lutfiye che Züleyha non sono sicure che le circostanze in cui sia avvenuta la morte dell'uomo siano quelle che sono state rese note. Altun confida a Lutfiye che Fekeli non è mai andata ad Ankara, sebbene aveva detto che lo avrebbe fatto, a questo si aggiunge il fatto che nella giacca di Fekeli, trovano la ricevuta del ristorante in cui Fekeli avrebbe dovuto mangiare con Hakan. I sospetti di Lutfiye arrivano anche a Betul.

Dopodiché Fikret giunge a villa Yaman, dove si prepara per la veglia funebre dello zio, lì ha una conversazione con Züleyha e si evince che Demir non si è mai nascosto in Siria. Poi Fikret raggiunge la donna e Hakan, intento a visitare l'aranceto, e lo aggredisce. Züleyha scoppia a piangere e gli chiede di non crearle ulteriori problemi, ignara di quanto si dovrà trovare ad affrontare di lì a poco.

Leyla dimessa dall'ospedale: anticipazioni di domenica 21 gennaio

Nella puntata serale di domenica 21 gennaio stando alle anticipazioni Leyla sarà dimessa dall'ospedale e per festeggiare organizza degli evento di beneficenza. Nel frattempo Hakan viene informato da Bedir di quanto è accaduto alla bambina e corre alla villa, facendo insospettire Adbulkadir che, infatti, pensa che il suo socio si sia innamorato di Zuleyha. La conferma ai suoi sospetti arriva da Betul, che gli racconta che Zuleyha non ha incassato venti milioni a causa di un carico che non è mai stato consegnato e privo di una polizza da cui avrebbe potuto avere un risarcimento, perciò Hakan si è proposto di aiutarla.

Intanto Iskender, padre di Umit, riceve una telefonata in cui gli dicono che sua figlia non è morta in un incidente e dopo aver riesumato il corpo, tramite un'autopsia, scopre che sua figlia è stata uccisa da un colpo di pistola, e il primo ad essere sospettato è Demir. A chiamare Iskender è stato Abdulkadir che è in possesso della pistola con cui Zuleyha ha sparato a Umit. Hakan chiede ad Abdulkadir di consegnargli la pistola che ha ucciso Umit e su cui ci sono le impronte di Zuleyha, ma lui pone delle condizioni che Hakan riufuta. Nel frattempo Zuleyha pensa di costituirsi per salvare l'onore di Demir ma viene fermata da Fikret e Lutfiye, così Abdulkadir mette in atto il suo piano.