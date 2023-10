Terra Amara anticipazioni, Behice si suicida: a Verissimo il video della morte della donna

Nella puntata di Verissimo trasmessa sabato 14 ottobre, Silvia Toffanin ha lasciato spazio a due attori della soap di Canale5 Terra Amara. Ospiti in studio l'attrice Selin Genç, che interpreta Gulten e l'attore Aras Şenol, che interpreta Cetin. Entrambi sono apparsi molto colpiti dall'affetto ricevuto dal pubblico italiano. Nel corso della puntata, è stata data anche un'importante anticipazione: Behice si suicida.

Tra gli attori che interpretano Gulten e Cetin, nella vita reale c'è una bella amicizia. L'attrice ha raccontato: "Sono passati quattro o cinque anni dal nostro primo incontro sul set. Aras si è dimostrato molto affettuoso nei miei confronti e svolge la sua professione con disciplina. Mi ha dato la carica per andare avanti. Mi ha motivato tanto e tra noi è nata un'amicizia". Il collega ha spiegato di stimarla tantissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, poi, hanno confidato come va la loro vita sentimentale. L'attrice Selin Genç ha dichiarato:

Se sono romantica? A dire il vero no. Per niente. Ho sempre frequentato persone come me, per questo motivo non ho avuto molte relazioni sentimentali. Penso che il mio personaggio non rispecchi minimamente quello che sono nella vita reale. Non sono fidanzata da tanto tempo. Sono single da un anno e mezzo. Una cosa è certa, nessuno può sapere in anticipo quando troverà il vero amore. Io potrei anche incontrarlo in questi giorni, perché – lo confesso – gli uomini italiani mi piacciono molto.