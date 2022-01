Sissi, la vera storia di Fanny: Franziska Feifalik era una parrucchiera, non una prostituta La vera storia di Franziska Feifalik, detta Fanny. Nella serie Sissi viene ritratta come una prostituta, confidente dell’Imperatrice d’Austria, che muore per impiccagione. Nella realtà, era la parrucchiera che si prendeva cura della lunga chioma di Sissi.

A cura di Daniela Seclì

A sinistra Paula Kober, attrice che interpreta Fanny. A destra, la vera Franziska Feifalik

La serie Sissi, in onda su Canale5, sta appassionando gli spettatori. Tra i personaggi che hanno incuriosito di più, c'è quello di Fanny. Nella serie tedesca è interpretata dall'attrice Paula Kober ed è ritratta come una prostituta e amica dell'imperatrice d'Austria. Fanny è realmente esistita. Si chiamava Franziska Feifalik ed era la parrucchiera che si occupava della lunga chioma di Sissi.

Chi era davvero Fanny e come conobbe Sissi

Franziska Feifalik, detta Fanny, era una cara amica di Sissi, nonché l'unica a cui affidava la sua lunga chioma. Nata nel 1842, non era di certo di sangue blu, ma aveva grande talento nell'acconciare i capelli. Una passione ereditata da suo padre, che faceva il parrucchiere. Fanny realizzava acconciature di grande impatto e così, iniziò a lavorare nei teatri di Vienna dove si occupava dei capelli delle attrici, prima che andassero in scena. Proprio grazie al suo talento, conobbe l'imperatrice Elisabetta.

La sovrana era in visita al Burgtheater di Vienna, quando rimase incantata dall'acconciatura sfoggiata dall'attrice Zerline Gabillon, durante il suo spettacolo. Chiese informazioni, per scoprire chi fosse l'artefice di una messa in piega tanto intricata e fantasiosa. Così, conobbe Franziska e le propose di diventare la sua parrucchiera personale. Fu l'inizio di una lunghissima amicizia, che includeva anche il trascorrere almeno tre ore insieme ogni mattino per la cura dei capelli dell'imperatrice. Sissi non si separava mai da lei, neanche durante i suoi viaggi. Secondo alcuni, data la somiglianza tra le due donne, quando Elisabetta doveva comparire in un evento all'estero, lasciava che Fanny si spacciasse per lei. In questo modo, Sissi poteva godersi da turista la città.

Le straordinarie acconciature dell’Imperatrice d’Austria

Franziska sposò Hugo Feifalik, Sissi lo assunse a corte

Quando Franziska sposò l'impiegato di banca Hugo Feifalik, l'imperatrice avrebbe dovuto licenziarla, ma non se la sentì di separarsi da lei. Elisabetta decise di assumere a corte anche il marito della parrucchiera, come Segretario Privato. L'uomo, servendo i sovrani, fece una brillante carriera che culminò nella nomina di cavaliere. Alla coppia venne concesso il pensionamento nel 1986. Sissi morì due anni più tardi, uccisa a Ginevra dall'anarchico Luigi Lucheni. Franziska Feifalik morì nel 1911 a Vienna. Aveva 69 anni.

Nella serie Sissi, Fanny muore per impiccagione

Fanny, nella serie Sissi

Nella serie tedesca Sissi, Fanny è una giovane prostituta. L'imperatrice la conosce dopo aver seguito il marito e averlo visto accedere a un bordello. Le due donne diventano amiche inseparabili. Tuttavia, Fanny si lega a un anarchico che intende uccidere Franz. Quando viene scoperto il suo legame con l'uomo, viene condannata a morte per impiccagione.