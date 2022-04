Servitore del popolo su La7: quando e come vedere la serie tv con Zelensky presidente La serie Tv che ha contribuito alla fama del presidente ucraino Zelensky andrà in onda in esclusiva su La7 a partire da lunedì 4 aprile.

A cura di Andrea Parrella

Arriverà in Italia lunedì 4 aprile "Servitore del popolo" (titolo inglese "Servant of the people"), la serie Tv trasmessa in chiaro su La7 con protagonista Volodymyr Zelensky, l'attuale presidente ucraino che nel 2015 era ancora solo un attore e che ha raggiunto il successo definitivo in patria grazie a questa sitcom in cui interpreta il ruolo di un professore che diventa presidente in Ucraina grazie a un video diventato virale su internet.

Le prime tre puntate in onda lunedì 4 aprile

La7 ha acquisito i diritti di "Servitore del popolo" per tutte e tre le stagioni prodotte, per un totale di 51 episodi complessivi. La prima stagione conta un totale di 24 episodi, trasmessi per un totale di otto settimane. Lunedì 4 aprile si partirà con i primi tre episodi della serie, anticipati da un'introduzione di Andrea Purgatori e seguiti da un documentario dedicato proprio alla figura di Zelensky.

La serie Tv in italiano, Luca Bizzarri doppiatore

A dare la voce a Vasiliy Goloborodko (il personaggio interpretato da Zelensky) saràLuca Bizzarri, che pochi giorni fa ha annunciato pubblicamente la sua partecipazione al progetto di La7. Un'operazione ambiziosa e corsara quella della Tv di Cairo, in considerazione del fatto che in altri paesi come gli Stati Uniti i diritti della serie sono stati acquisiti da Netflix. Proprio per questa ragione Servitore del popolo non sarà visibile sulle piattaforme streaming, ma disponibile solo su La7 e in seguito sul sito.

Servitore del Popolo, la trama della serie Tv con Zelensky

La serie Tv è un particolare incrocio tra fiction e realtà. Ha come protagonista un insegnante di storia in un liceo, interpretato dallo stesso Zelensky che ne è anche ideatore, regista e sceneggiatore. La sua carriera cambia all'improvviso quando un video in cui parla della corruzione nel suo Paese, girato da un suo studente, diventa virale sul web. E così dai banchi di scuola passa a quelli della politica, inaspettatamente, diventando presidente dell'Ucraina. Non solo nella serie, ma anche nella realtà: nel 2019 ha ottenuto il 70% del consenso del suo popolo ed è stato eletto, carica che ricopre ancora oggi.

Servitore del popolo, il partito di centro di Zelensky

Ulteriore curiosità che certifica la continuità tra il successo della serie Tv e l'ascesa politica di Zelensky è il nome stesso del partito che ha sostenuto la campagna elettorale grazie alla quale Zelensky è diventato presidente. Servitore del popolo è proprio il nome dato alla formazione politica che ha favorito l'ascesa al potere del futuro presidente diventato il simbolo della resistenza ucraina dopo l'invasione russa. Esplicitamente un partito né di destra né di sinistra ma di centro, con indirizzo europeista.