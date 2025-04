video suggerito

Sabrina Ferilli è una preside finita nello scandalo dopo la diffusione di un suo video intimo: la nuova fiction A testa alta Sabrina Ferilli si prepara a tornare in tv. Sono in corso le riprese della nuova fiction A testa alta, che andrà in onda prossimamente su Canale5.

A cura di Daniela Seclì

Sabrina Ferilli si prepara a tornare in tv con una nuova fiction. La serie tv che la vede protagonista si intitola A testa alta e andrà in onda su Canale5. Le riprese sono iniziate in questi giorni a Roma. L'attrice interpreta Virginia Terzi, la preside di un liceo che finisce al centro di uno scandalo quando un suo video intimo viene diffuso in rete.

Sabrina Ferilli protagonista della serie A testa alta

La fiction A testa alta, con protagonista Sabrina Ferilli, è attualmente in lavorazione. Sono in corso le riprese a Roma. La serie andrà in onda su Canale5. È diretta da Giacomo Martelli ed è scritta da Mizio Curcio, Andrea Nobile, Nicoletta Senzacqua e Paolo Marchesini. L'intento della trama è quello di raccontare una storia di caduta e rinascita. Gli ingredienti, come annuncia Mediaset, sono: "Scandali digitali, ricatti, amori adolescenziali, legami familiari e segreti nascosti". Fino a tracciare un doloroso racconto del percorso di una donna che chiede giustizia.

Sabrina Ferilli interpreta la preside Virginia Terzi

Sabrina Ferilli interpreta Virginia Terzi, preside di un liceo situato in un tranquillo borgo alle porte di Roma. Virginia è una professionista stimata, madre premurosa di un figlio. Ha creato un progetto chiamato A testa alta con il quale si impegna a liberare i suoi studenti dalla dipendenza digitale. Purtroppo la sua vita viene sconvolta da un evento imprevisto. Qualcuno diffonde un suo video intimo senza il suo consenso. Dal piccolo borgo, la notizia arriva ai media che la trasformano in uno scandalo. Per Virginia Terzi iniziano gli insulti. La macchina del fango si abbatte su di lei. La preside, tuttavia, raccoglie i pezzi della sua vita in frantumi e lotta per difendere se stessa ma anche il figlio. La serie andrà in onda prossimamente su Canale5.