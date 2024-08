video suggerito

Quando escono i prossimi episodi de Gli anelli del potere 2 e dove vedere la seconda stagione in streaming Torna su Prime Video il secondo capitolo de Gli anelli del potere, serie prequel del Signore degli Anelli. Sulla piattaforma streaming sono già disponibili i tre episodi, a cui se ne aggiungerà uno ogni giovedì. Per il finale di stagione bisognerà attendere il 3 ottobre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo un'attesa di due anni torna su Prime Video la seconda stagione de Gli anelli del potere, serie prequel del Signore degli Anelli. Sulla piattaforma streaming sono già disponibili i tre episodi Elven Kings Under the Sky, Where the Stars are Strange, The Eagle and the Sceptre. Il nuovo capitolo delle storie di Sauron, Galadriel, Elendil, Nori, lo Straniero, Arondir ed Elrond è composto da un totale di otto puntate, rilasciate ogni giovedì, fino al 3 ottobre, data del finale di stagione. La trama ruota intorno al ritorno di Sauron che mira a manipolare gli eventi sia a Mordor che tra gli elfi, con tensioni e intrighi sempre più intensi. Questa seconda stagione tratta dell'assedio di Eregion, una battaglia decisiva nella storia della Seconda Era della Terra di Mezzo, dalla quale non tutti riescono a sopravvivere.

Quante puntate sono e quando esce il prossimo episodio

Sulla piattaforma streaming Prime Video sono già disponibili i primi tre, per un totale di otto, episodi della seconda stagione de Gli anelli del potere. Il 29 agosto sono stati rilasciati: Elven Kings Under the Sky, Where the Stars are Strange, The Eagle and the Sceptre. I fan della serie, però, dovranno attendere di giovedì in giovedì, fino al 3 ottobre, per scoprire come continua la storia ambientata nella Terra di Mezzo. L'elenco degli episodi:

Episodio 1: Elven Kings Under the Sky – data di uscita 29 agosto 2024

Episodio 2: Where the Stars are Strange – data di uscita 29 agosto 2024

Episodio 3: The Eagle and the Sceptre – data di uscita 29 agosto 2024

Episodio 4 – data di uscita 5 settembre 2024

Episodio 5 – data di uscita 12 settembre 2024

Episodio 6 – data di uscita 19 settembre 2024

Episodio 7 – data di uscita 26 settembre 2024

Episodio 8 – data di uscita 3 ottobre 2024

Dove vedere Gli Anelli del potere 2 in streaming e tv

La serie Gli Anelli del Potere è una produzione originale Amazon ed è possibile vederla sulla piattaforma streaming Prime Video. La serie, ambientata nella Seconda Era dell'universo, racconta il percorso dell'ascesa al potere di Sauron, la creazione degli Anelli del Potere e la storia di Galadriel.

Un'immagine dalla seconda stagione de Gli anelli del potere