Quando esce Mercoledì 2 in streaming su Netflix e da quante puntate è composta la seconda stagione

La seconda stagione di “Mercoledì” debutta su Netflix mercoledì 6 agosto, ma non tutti gli episodi saranno disponibili subito: la serie è stata infatti divisa in due parti. I primi quattro episodi usciranno il 6 agosto, mentre i restanti arriveranno il 3 settembre. La storia riprende con Mercoledì Addams (interpretata da Jenna Ortega) di ritorno alla Nevermore Academy, dove dovrà affrontare una nuova minaccia legata al suo passato e ai segreti della sua famiglia. Accanto a lei tornano anche Morticia (a cui dà il volto Catherine Zeta-Jones), Gomez (Luis Guzmán), Pugsley (Isaac Ordonez), Enid (Emma Myers) e Bianca (Joy Sunday). Tra le novità più attese, anche la partecipazione di Lady Gaga in un ruolo ancora tenuto segreto.

A che ora esce la seconda stagione di Mercoledì

La seconda stagione di Mercoledì sarà disponibile su Netflix a partire da mercoledì 6 agosto 2025, precisamente dalle ore 9:00. Dopo il successo della prima stagione, in questo nuovo capitolo gli spettatori ritroveranno una Mercoledì più oscura, con poteri che evolvono, legami familiari che si complicano e nuovi pericoli che minacciano Nevermore. La seconda stagione è pronta a superare i confini del teen drama per addentrarsi in territori ancora più cupi e affascinanti.

Jenna Ortega all’evento di presentazione di Mercoledì 2

Nel corso dell'evento di Netflix di presentazione, Tudum 2025, che si è tenuto al Kia Forum di Inglewood, è stata annunciata la presenza di Lady Gaga nella serie. La cantante si è esibita all'evento risorgendo da una bara e interpretando i brani Zombieboy e Abracadabra, presenti nell'album Mayhem.

Quante puntate sono e come è divisa la serie Netflix

Netflix ha scelto di dividere la stagione in due blocchi da quattro episodi ciascuno, per far sì che gli spettatori possano godersi a pieno anche una sana attesa di sapere come andranno a finire le avventure di Mercoledì: la prima parte uscirà mercoledì 6 agosto 2025. Per la seconda parte, invece, bisognerà aspettare mercoledì 3 settembre 2025.