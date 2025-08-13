Fragili 2, di cosa parla la nuova serie di Canale5: la trama, il cast e le anticipazioni

Fragili 2 va in onda mercoledì 13 agosto e giovedì 14 agosto su Canale5. Nel cast della miniserie Massimo Dapporto, Barbara Bouchet, Corinne Clery e Raniero Monaco di Lapio. L’appuntamento è alle ore 21:30.

Fragili 2, miniserie di Canale5, va in onda stasera mercoledì 13 agosto e domani giovedì 14 agosto. La trama torna a raccontare le vicende della Comunità del Casale e l'integrazione tra due diverse generazioni. I toni saranno quelli della commedia ma non mancheranno momenti più introspettivi che offriranno spunti di riflessione. Nel cast Corinne Clery, Massimo Dapporto, Barbara Bouchet e tanti altri. L'appuntamento è alle ore 21:30 su Canale5. La serie è disponibile in diretta streaming e in replica su Mediaset Infinity.

Fragili 2, la trama della miniserie di Canale5

La serie narra le vicende della comunità del Casale. La trama mette in luce le emozioni e le fragilità dei protagonisti, il loro desiderio di comunità e la serenità costruita sui legami più sinceri. Non mancheranno inaspettati ritorni e nuovi amori. I giovani e gli anziani sembrano pronti a mettere da parte le loro incomprensioni per costituire finalmente una grande famiglia. Così nascono importanti legami affettivi tra i protagonisti.

Anticipazioni puntate di mercoledì 13 e giovedì 14 agosto

Nel primo episodio di Fragili 2, in onda mercoledì 13 agosto, i ragazzi dell’Arca di Noè devono affrontare l'atteggiamento ostile dei vicini. Marco è molto triste dopo la partenza di Claudia, ma sa che in qualche modo deve trovare la forza di andare avanti. Renato e Angelica sembrano avere conquistato la serenità, ma quando arriva Patrizio, il padre di Pippo, cambia tutto. Fervono i preparativi per le nozze di Rosa e Gianni, ma ci sarà un colpo di scena: la sposa non si presenterà all'altare. Adele frequenta un uomo più giovane mentre Edoardo prova ad aiutare la madre alcolista.

Nel secondo episodio di Fragili 2, in onda giovedì 14 agosto, Rosa e Gianni riflettono sul futuro del loro amore. Renato è convinto di essere stato tradito. Angelica caccia via Patrizio dopo avere scoperto che è un ladro. Ma Patrizio non accetta la decisione della donna e diventa molto pericoloso. Dà alle fiamme il casale mettendo la vita di tutti in pericolo. I giovani e i residenti uniscono ancora una volta le forze. Per Rosa arriverà il momento di scegliere se pronunciare il fatidico sì e sposare Gianni.

Fragili 2, il cast: attori e personaggi