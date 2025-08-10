Paolo Bonolis nel cast de I Cesaroni: “Ho coinvolto anche mia figlia, Claudio Amendola è un amico”

Paolo Bonolis ha annunciato che comparirà nella nuova stagione de I Cesaroni. Il conduttore ha portato sul set anche le sue figlie, Silvia e Adele, e quest’ultima avrà una piccola parte insieme a lui. “Claudio Amendola è un amico, mi ha fatto piacere”, le parole.

Paolo Bonolis comparirà nella nuova stagione de I Cesaroni, le cui riprese sono iniziate lo scorso marzo. La fiction cult ambientata alla Garbatella, a Roma, con Claudio Amendola protagonista, tornerà in tv su Canale5 nella prossima stagione televisiva, tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, e sarà intitolata "Il ritorno". Il cast vedrà i veterani della serie, ma anche nuovi volti: tra questi anche il celebre conduttore Mediaset, come da lui annunciato in un'intervista, e sua figlia Adele.

Le parole di Paolo Bonolis

"Sarò nella nuova stagione de I Cesaroni" ha annunciato Paolo Bonolis in un'intervista rilasciata al Corriere. Il celebre conduttore passerà in bottiglieria, ha anticipato, e sarà protagonista di "una piccolissima trama". Una novità di cui si è detto contento, e non solo per l'amicizia che lo lega a Claudio Amendola. Bonolis ha raccontato di aver portato con sé sul set la figlia Silvia, appassionata della serie, e anche Adele: "C'è stata l'occasione di coinvolgere Adele, che studia per diventare attrice, in una piccola parte". Diventare attore non era mai stato nei suoi piani e alla domanda relativa al suo interesse verso quel mondo, ha risposto scherzando: "Se un giorno dovessi incontrare un produttore suicida, mi divertirei pure in un ruolo drammatico".

Come cambieranno I Cesaroni nella nuova stagione

A fine luglio Claudio Amendola ha anticipato qualche dettaglio sulla nuova stagione de I Cesasoni. Ospite di Tintoria ha raccontato che così come accadeva in passato, Giulio continuerà a "essere scorretto" e dare "pizze in testa clamorose". "Sta roba che non si può dire più niente, che devi essere politicamente corretto, credo non sia reale", ha dichiarato. Tra le new entry nel cast ci saranno Ricky Memphis e Lucia Ocone, cari amici dell'attore protagonista, e anche Marta Filippi, attualmente fidanzata con Matteo Branciamore, tra i protagonisti della serie. Mancherà Antonello Fassari, morto lo scorso aprile, il caro amico di Amendola – dentro e fuori dalla fiction – con il quale avrebbe voluto invecchiare.