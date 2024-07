video suggerito

Quando esce “Il caso Yara oltre ogni ragionevole dubbio”: orario e data di uscita in streaming su Netflix La docuserie Il Caso Yara: Oltre Ogni Ragionevole Dubbio sarà disponibile su Netflix a partire dal 16 luglio 2024. La docuserie è stata realizzata utilizzando materiali inediti e ricostruzioni dettagliate delle indagini, offrendo una nuova prospettiva su uno dei casi più complessi della cronaca nera italiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La docuserie Il Caso Yara: Oltre Ogni Ragionevole Dubbio sarà disponibile su Netflix a partire dal 16 luglio 2024. La serie è stata ufficialmente annunciata il 5 luglio, sviluppata e diretta da Gianluca Neri, scritta con Carlo G. Gabardini ed Elena Grillone. Il Caso Yara: Oltre Ogni Ragionevole Dubbio promette di offrire un'analisi approfondita della tragica vicenda di Yara Gambirasio. Scomparsa a soli 13 anni nel novembre 2010 a Brembate di Sopra, nella provincia di Bergamo, Yara era a pochi metri da casa quando è svanita nel nulla, dando inizio a un caso che ha sconvolto l’Italia. La docuserie è stata realizzata utilizzando materiali inediti e ricostruzioni dettagliate delle indagini, offrendo una nuova prospettiva su uno dei casi più complessi della cronaca nera italiana. Nel docu, ci sono anche testimonianze inedite e recentissime dello stesso Bossetti e di sua moglie Marita.

Quando esce il documentario sull’omicidio di Yara Gambirasio

La docuserie Il Caso Yara: Oltre Ogni Ragionevole Dubbio uscirà il 16 luglio 2024 su Netflix. Questa produzione, scritta da Carlo G. Gabardini, Gianluca Neri ed Elena Grillone, è composta da cinque episodi e si propone di esplorare a fondo le indagini sulla scomparsa e l'omicidio di Yara Gambirasio. Gli autori sono gli stessi del docu di grande successo "SanPa: Luci e tenebre di San Patrignano". Un lavoro che è durato ben sette anni e che è cominciato tre anni prima di iniziare a lavorare su SanPa.

Cosa racconta Il caso Yara: le indagini e i materiali inediti

Il lavoro di documentazione, iniziato nel 2017, ha visto gli autori impegnati nella raccolta e nell'analisi di un'enorme quantità di materiale, tra cui 60 faldoni di documenti, immagini, audio e video. Attraverso testimonianze esclusive, interviste (inclusa quella a Bossetti e alla moglie Marita) e materiali inediti, la docuserie esplora le complessità dell'investigazione, i legami familiari della famiglia Bossetti e le controversie legate ai metodi investigativi. L'enorme risonanza mediatica, le pressioni politiche, hanno portato a un processo concluso con un verdetto al di là di ogni ragionevole dubbio.

Leggi anche Bridgerton 3 è tra le serie Netflix in lingua inglese più viste di sempre

Le immagini del trailer del documentario sul caso Yara

Il trailer della docuserie mostra lo stile che si è scelto per raccontare questa storia mescolando, come ogni buon docu farebbe, filmati di repertorio con testimonianze inedite. Grande attesa, quindi, appena il trailer mostra la presenza di Massimo Bossetti in carne e ossa, davanti alle telecamere che pronuncia: "È da tanto che aspetto questo momento".