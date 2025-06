video suggerito

Quando esce Gomorra Le Origini e il cast: Luca Lubrano interpreta Pietro Savastano giovane Gomorra Le Origini arriva su Sky dal gennaio 2026. La serie in sei episodi, prequel di Gomorra, vede nel cast Luca Lubrano che interpreta Pietro Savastano da giovane. Marco D’Amore ha diretto i primi quattro episodi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Concluse le riprese, ora parte il countdown per la messa in onda. Sta per arrivare in tv Gomorra Le Origini, prequel della famosa serie televisiva tratta dal bestseller di Roberto Saviano. Al centro del racconto, ambientato a Napoli, ci sarà Pietro Savastano, protagonista indiscusso delle prime stagioni di Gomorra: la serie in sei episodi racconterà la storia della sua giovinezza e dell'ascesa criminale del boss di camorra. Arriverà in esclusiva su Sky e in streaming da gennaio 2026. Luca Lubrano interpreta il giovane boss.

Gomorra Le Origini, quando esce su Sky

Il prequel di Gomorra, Gomorra Le Origini, sarà disponibile per la visione, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, da gennaio 2026. I primi quattro episodi sono diretti da Marco D'Amore, supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto nonché indimenticabile protagonista di Gomorra La Serie, mentre gli ultimi due da Francesco Ghiaccio. La serie racconterà la giovinezza di Pietro Savastano negli anni '70 e la sua ascesa nel mondo criminale.

Il cast di Gomorra Le Origini

Il cast del prequel di Gomorra, che si svilupperà in sei episodi, vedrà volti nuovi, diversi da quelli che hanno interpretato i protagonisti della serie madre. Luca Lubrano interpreta il futuro boss Pietro Savastano. E con lui, nel cast, ci saranno Francesco Pellegrino, nei panni di Angelo A' Sirena, Flavio Furno (O Paisano), Tullia Venezia (Imma) Antonio Buono (Mimì), Ciro Burzo (Tresette) e Luigi Cardone (Macchietta). Antonio Del Duca, Mattia Francesco Cozzolino, Junior Rancel Rodriguez Arcia e Antonio Incalza interpretano gli amici del gruppo di Pietro, poi Renato Russo (Michele Villa, detto O Sant),Ciro Capano (Don Antonio). E poi ancora Biagio Forestieri (Corrado Arena), Fabiola Balestriere, che interpreta Annalisa Magliocca, la futura Scianel, e Veronica D'Elia nei panni di Anna, sorella di O Paisano.